La mirada económica de Gay de Liébana: "La España económica se desangra"

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Una cosa es ir mal; otra, ir muy mal, aunque el colmo, lo fatídico, es ir peor y, más grave todavía, constatar que las posibilidades de recuperación son mínimas y remotas atendiendo al contexto vigente. Éste es el caso de España, cuya economía, confirmado por Eurostat, como ayer decíamos, se precipita, sin rodeos, al abismo derrumbándose nuestro PIB el -18,5%, el empleo se desmorona, el número de horas trabajadas se desploma y lideramos, en negativo, todas las caídas de los indicadores de la Unión Europea.

Con unas finanzas públicas pulcras y saneadas, España no transitaría la cornisa que lleva al vacío. Se habrían dado ayudas, subvenciones y exoneraciones de impuestos y cargas sociales a empresas y autónomos. No asistiríamos a esta agonía ni otearíamos un camposanto de pymes. Cuando acaben ERTE muchos trabajadores se encontrarán con empresas sucumbidas. Ni la estructura económica de España, concentrada en servicios de poco valor añadido, es la mejor, ni el tejido empresarial es el más recio al representar las pymes el 95% de nuestra economía. Pero esto es lo que hay,y lo que las autoridades tendrían que haber protegido y salvado. Lideramos el paro en Europa, somos número uno en desempleo juvenil, España es el país con la juventud más infracualificada de Europa, la deuda pública se desmelena, el déficit público se hunde a simas aventuradas… La España económica se desangra y entretanto por aquí que si comisión de reconstrucción, que si comisión de investigación de no sé qué, que si la memoria histórica para enjuiciar la muerte de Viriato, que si la reforma laboral… España necesita que su economía tire y todo lo demás es palabrería para despistar al personal y evitar que se percate de que estamos condenados a ser, en breve, los parias de Europa.

LEER MÁS

La mirada económica de Gay de Liébana: "La capitalización de Apple dobla el PIB de España"