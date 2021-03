Liébana: “Mareamos la perdiz cuando la solución racional es dar subvenciones directas a nuestras empresas"

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Lo de la moratoria concursal se extenderá al 30 de junio, Don Carlos. Así que vamos posponiendo el problemón, dilatándolo en el tiempo, mientras nuestras empresas siguen sin saber nada de las prometidas y fantasiosas ayudas de los insuficientes 11.000 millones de euros. Según los Gestores Administrativos, en España hay más de 130.000 pymes que están a punto de presentar concurso al ser huérfanas de ayudas estatales. Lo que eso representa como descalabro para nuestra economía es de una magnitud considerable, no solo por las secuelas del concurso en el ámbito estrictamente empresarial, sino por las consecuencias en la destrucción de empleo. Y más de 450.000 empresas, Don Carlos, necesitan liquidez para no derrumbarse. Y 300.000 empresas que están con ERTE necesitan todavía más financiación para poder sobrevivir. Y de las que no están en ERTE, son 124.000 las que requieren con urgencia nuevos recursos financieros. En fin, Don Carlos, un galimatías financiero-empresarial de enorme alcance que supone una carga de dinamita para la economía española.

Veremos qué pasa hoy con el anunciado real decreto-ley que tiene que dar soluciones inmediatas para tanta supervivencia empresarial y con esos 11.000 millones de euros que dice el Gobierno serán para recapitalizar empresas y autónomos de sectores afectados como son hostelería, turismo, comercio. Veremos, Don Carlos, hasta qué punto se complica la vida a la banca imponiéndole quitas a los préstamos ICO que serían como un torpedo para el sector financiero por los costes que se vería compelido a asumir. En definitiva, vamos mareando la perdiz cuando la solución racional y efectiva es, con el beneplácito de Bruselas, dar subvenciones directas a nuestras empresas para salvaguardar su existencia, Don Carlos.

TE INTERESA

Gay de Liébana: “Si no se recupera la mitad de turismo, los daños para el sector podrían ser irreparables”