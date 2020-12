Gay de Liébana: “La España económica navega sin rumbo por las procelosas aguas de la tormenta pandémica”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día

Por más que se procure distraer al respetable con la subida del salario mínimo, la semana de cuatro días, la contrarreforma laboral, subidas de cotizaciones de los autónomos, reformas educativas, monarquía, independencia, sombras sobre las pensiones, el reparto de los presuntos 140.000 millones de Europa y etcétera, de lo que no cabe duda, Pilar, es que la economía española zozobra y la autoridad competente no está a la altura, como en Alemania o EE.UU, de las exigencias. Aquí, el tan demandado socorro al turismo y a la hostelería, llega tarde, en cuantía insuficiente y más en forma de diferimiento de deudas que no de ayudas directas. En el intento de sobrevivir, fatalmente demasiadas empresas están pereciendo. Por más eufemismos pregonados desde los altavoces oficiales minimizando las nefastas consecuencias económicas, está claro, Pilar, que este desastroso 2020 entra en sus últimos días con un brusco resbalón en la tibia recuperación.

Si el consumo retrocede, los ingresos de las empresas descienden, con muchas colapsadas por la caída de la facturación, como en hostelería, comercio y retail, ocio y entretenimiento. Las restricciones impuestas son barreras para que gastemos. Y el gasto navideño se desploma. Por más impulso del comercio online, sus aumentos de ventas no compensarán el descenso del negocio tradicional. Hasta la venta de juguetes baja. Además, se merma la capacidad adquisitiva de los españoles. Las rentas familiares van a la baja, abortando afanes consumidores. No hace falta que nos diga la autoridad competente que este trimestre se cerrará con un tímido repunte del PIB. Esto no tira, Pilar. La España económica navega sin rumbo por las procelosas aguas de la tormenta pandémica… Se masca el naufragio, Pilar…

