Gay de Liébana duda sobre si los fondos europeos valdrán para reactivar nuestra economía

Al evocar los efectos lenitivos de los fondos europeos, de los aplaudidos 140.000 millones de euros que, dicen, llegarán de Europa y serán motor de la recuperación económica de España en 2021, ¡y ojalá qué llueva café, Don Carlos!, vienen a mi mente aquellos pasajes del capítulo X del Quijote cuando el ingenioso hidalgo instruye a Sancho Panza sobre el bálsamo de Fierabrás, del que Don Quijote tiene la receta en la memoria y con el cual, dice el Caballero de la Triste Figura, no hay que tener temor a la muerte ni pensar morir de ferida alguna…

No obstante, la duda, sobre esa especie de bálsamo de Fierabrás que vendría a ser el efecto de los fondos europeos, es si valdrán para reactivar nuestra economía a la vista de los cierres de pequeñas y medianas empresas y las condiciones exigidas para acceder a ellos. Los requisitos para tocar el dinero procedente de Bruselas se ajustan a unas prioridades: digitalización, economía verde, competitividad industrial, en suma, estipulaciones que sí cumplen grandes empresas pero que no observa un gran número de pequeñas y medianas empresas, que, así las cosas, oirán hablar del dinero de Europa al que difícilmente podrá acceder el 95% de nuestras empresas, que son pymes y autónomos. De nuevo, el mítico Bienvenido Mister Marshall de Luis García Berlanga, con Pepe Isbert, Manolo Morán, Lolita Sevilla y otros actores como protagonistas, y el castellano pueblo de Villar del Río, me temo, Don Carlos, que recobrará plena vigencia… Y los fondos pasarán a toda velocidad sin detenerse…

