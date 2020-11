Una de las razones por las que España no desarrolla el crecimiento potencial de su economía radica, Don Carlos, en la educación. Cuando ésta se politiza o los niveles de exigencia se relajan para mantener al vulgo en un estado de felicidad sedada, el país da un paso atrás y se sume en la ignorancia. Cuando no se invierte adecuadamente en capital humano, cuyos pilares fundamentales son la educación y la formación, España se va rezagando cada vez más. El gasto público en educación en 2019 fue solo de 49.791 millones de euros (4% sobre el PIB) y este año será de 53.057 millones de euros (4,8% del PIB) y no porque suba mucho la partida de educación sino porque el PIB cae. La COVID impacta negativamente en una generación de alumnos, con la alargada sombra en España de un paro juvenil superior al 40% que es el más alto de los países avanzados.

Se está perdiendo aprendizaje, se agranda la brecha educativa, el menor contacto social y el mayor individualismo equivalen a menos mundo real y más mundo virtual y eso, a la corta, a la media y a la larga, Don Carlos, hará que el PIB afloje todavía más. La educación y la formación son herramientas capitales para la recuperación y la prosperidad económica, para la inserción laboral, para la cohesión social, para hacer realidad el crecimiento inclusivo. Si la aspiración de nuestros chavales es cobrar el ingreso mínimo, el paro y la pensión, vamos apañados. En Dinamarca, el gasto público en educación representa el 7,63% del PIB, en Finlandia el 6,9%, en Noruega casi el 8%, en Bélgica el 6,55%... “El talento joven es lo mejor que tienen los países para salir adelante y, aquellos que no lo aprovechen, corren el riesgo de volverse idiotas”. Sentencia del Nobel de Física, Jack Steinberger, evocada por Anton Gassol, decano del Colegio de Economistas de Cataluña, días atrás en la Jornada anual de este año, Don Carlos.