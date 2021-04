El aviso de Gay de Liébana: “¿No sería mejor que España fuera intervenida por Europa?”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Mientras hablamos, tengo delante los gráficos que he elaborado donde se plasma el déficit y la deuda de cada Estado miembro de la UE en 2020. Realmente causa pavor, estremece ver el saldo final de nuestras finanzas públicas en 2020. No solo eso, Don Carlos: uno siente vergüenza propia, por la parte que le incumbe, como español, y ajena, por la indudable incompetencia de quienes nos mandan. España asume el deshonor de ser el país de toda Europa con un mayor déficit público, equivalente al 11% del PIB en 2020. El saldo deficitario, por cierto, ha sido reajustado por parte de la Comisión Europea y si en principio nuestro Gobierno dio como déficit 113.172 millones de euros, finalmente Bruselas lo ajusta a 123.072 millones. Viendo la evolución de nuestro gasto público en 2020, el descuadre contable no responde, ni mucho menos, a ayudas y apoyo al mundo económico y empresarial por parte del Estado, que han sido mínimas entre las mínimas, sino al imparable gasto público que sigue con su inercia creciente y voluminosa que no cesa, confirmando la exagerada obesidad de las estructuras de Estado de España. Es aquí donde se requiere cirugía contable…

En lo concerniente a la deuda pública, España, después de Grecia, Italia y Portugal es el país con mayor volumen: 120% del PIB. En definitiva, el crónico cariz enfermizo de nuestras cuentas públicas constituye una seria vulnerabilidad para que la economía española remonte el vuelo. Y viendo este desolador panorama, la pregunta que uno se formula es: ¿no sería mejor que España fuera intervenida por Europa? De lo contrario, no sé si saldremos adelante con esta mochila a cuestas que equivale a una pesada e insostenible losa, Don Carlos.