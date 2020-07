La mirada económica de Gay de Liébana: “Verano melancólico”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Las circunstancias mandan, se imponen y este verano, el de 2020, será un verano casero, por decirlo en plan coloquial, Sergio. Los rebrotes, que semanas atrás veíamos como una nebulosa que ojalá fuera remota, están aquí y en determinadas zonas de España si no estamos exactamente confinados, sí estamos prácticamente confinados. La economía no lo aguanta. En esos rebrotes posiblemente hemos fallado todos. Nosotros, la sociedad, que no nos hemos comportado como debiéramos y, también, las autoridades sobre todo autonómicas que, al menos en Cataluña, lo hacen muy pero que muy mal, al despreocuparse de la estructura sanitaria, ofuscados con sus películas políticas.

Sea como fuere, la actividad económica no funciona como debiera y con el temor a contagios, muchos españoles – quizás la mitad - no se van a mover de sus casas este verano. Julio, turísticamente, es un desastre mayúsculo y cuando parecía que había algún repunte tímido, la hostelería se movía un poco, la restauración se empezaba a animar, el comercio iba haciendo caja, de repente, los rebrotes y el miedo en el cuerpo fastidian la temporada. Agosto huele a cataclismo. Eso lleva a repasar los pronósticos más pesimistas tanto del Banco de España como de la OCDE, los del FMI y de la CE, sobre qué pasará en la economía española en caso de producirse rebrotes. Mayor caída del PIB, más desempleo, más déficit, más deuda, más cierres empresariales, más hundimiento económico y más difícil aún será encontrar la senda de la recuperación. Y eso que estamos en pleno verano de 2020, o sea, que aún está por llegar el temido otoño de los rebrotes. 2020 se saldará en términos muy negativos y 2021 constituirá un camino oscuro y sombrío que cargará con el lastre de un 2020 desastroso. Pinta oscuro el asunto, Sergio.

