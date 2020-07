La mirada económica de Gay de Liébana: “La puerta equivocada”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Los 750.000 millones de euros del fondo de reconstrucción europeo, se encallan, Sergio. Los países frugales son reticentes a que los euros fluyan hacia el Sur y, concretamente, que vuelen con destino a España e Italia. Exigen control sobre los dineros en juego, reformas que no queden en simples promesas, en palabras que se las lleva el viento, y seriedad en la ejecución de los planes que acometer con el parné, Sergio. En román paladino, que no se fían de nosotros y temen que una lluvia de cuartos europeos se desparrame por las cañerías del gasto dadivoso que compra votos para las siguientes elecciones. ¿Por qué esa desconfianza? Por la experiencia de 2012 con tanta reforma impuesta y aprobada – como la de las pensiones y las sombras que acechan a la reforma laboral - que después quedó en nada, es normal que se desconfíe. Además, porque nuestro Gobierno no convence en Europa que ve como algunos miembros encarnan los ramalazos más iconoclastas de la Grecia contestataria y rebelde, al estilo SYRIZA, con las reglas del juego europeo. Probablemente, España se está equivocando de puerta por la urgencia que tiene del dinero: no es en la del fondo de reconstrucción donde picar, cuya cristalización será cual parto elefantino a plazo largo, sino directamente en la del MEDE y el SURE, a los efectos de rescate inmediato.

Porque nuestra deuda pública se dispara colocándose en una tesitura peliaguda: 1.257.818 millones de euros, 101,4% del PIB, con los ingresos del Estado desplomándose, el gasto sumando con tanto paro, ERTE, renta mínima, subida de pensiones, con el déficit público mortal de necesidad. Lunes de julio ajado por la anemia turística, el contexto grisáceo de los dineros públicos, el pseudo confinamiento de Barcelona - ¿hace algo la Generalitat para combatir la pandemia? - y el Espanyol en Segunda, Sergio…