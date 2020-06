La mirada económica de Gay de Liébana: “Problema de imagen”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en ‘Herrera en COPE’ las claves económicas del día

Si Nadia Calviño presidiera el Eurogrupo, imprimiría fortaleza a España en Europa, máxime en un trance como el actual en el que necesitamos la colaboración europea – léase, Don Carlos, dineritos procedentes de allí -. Sin embargo, por Europa parece que no están muy por la labor. Primero, que el presidente venga manteniendo ese duro pulso, cual rifirrafe con la oposición, en tiempos muy malos, no perjudica la imagen que España da en el exterior. Segundo, que nuestras cuentas públicas anden descuadradas, no convence por la Europa de arriba. Fue Bruselas la que tuvo que corregir nuestro déficit público de 2019, semanas atrás, pasándolo a más de 35.000 millones de euros. Este año, Don Carlos, el déficit público de España puede batir registros pésimos y sería el más abultado de nuestra historia. La causa de ese déficit no solo es achacable a la pandemia, sino a la dinámica dadivosa de gasto público que se ha ido produciendo y aumentando la factura de un tiempo acá. Tercero, transitamos por 2020 sin presupuestos y tampoco se les espera. Cuarto, habrá que ver cómo se configuran los presupuestos para 2021 y que sellos políticos llevarán. Y quinto, la deuda pública española, que ya se sitúa en 1.234.694 millones de euros, escala a cotas embarazosas.

Todo eso, Don Carlos, pone en tela de juicio nuestra imagen financiera y siembra dudas en torno a las intenciones políticas de España. Además, que se diga desde la oficialidad que España ya se está recuperando es un brindis al sol y suena, contemplando el maltrecho sector turístico, que vive su particular vía crucis, a fantasía encandiladora. Europa no acaba de tragar, Don Carlos…

