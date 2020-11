Gay de Liébana: “Prolongar los ERTE de ciertos sectores ya no suena a baladí”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Si hoy es martes, entonces, Don Carlos, de aquí sale un Real Decreto Ley Ómnibus a la antigua usanza de aquellos que, antaño, al socaire de las Leyes de Presupuestos hacían maravillas causando enredos. El tema se complica ahora y más después del pronunciamiento del FMI sobre nuestra economía. Y lo que diga el Fondo no puede caer en saco roto porque tanto el organismo con sede en Washington dirigido por Kristalina Georgieva, como el BCE de Christine Lagarde, como la Alemania de Ángela Merkel y la UE de Ursula von der Leyen, son los que nos van a rescatar de las arenas movedizas que nos están tragando. Así que la responsabilidad gubernamental exige poner negro sobre blanco en una serie de asuntos de máxima urgencia, Don Carlos.

Entre otros, alargar los plazos de devolución de los préstamos ICO ya no parece tan obsceno, incluso la propia banca está por la labor: se esquivan insolvencias empresariales, se soslayan incobrables y apurar provisiones más allá de lo inicialmente calculado y se protegen las cuentas públicas de un déficit aún más mayúsculo a causa de préstamos fallidos avalados por el Estado. Prolongar los ERTE de ciertos sectores ya no suena a baladí: el mercado de trabajo se está dañando a marchas forzadas y entretanto habría que fomentar políticas activas de reinserción laboral para quienes ven peligrar sus actuales empleos. En algunos sectores habrá que prorrogar ERTEs y similares al menos hasta 2022. Dar un paso adelante en cuanto a exoneraciones de cotizaciones e impuestos, ya no suena a música celestial cuando la gestión de la pandemia llevada a cabo por nuestras autoridades estrangula a diversos sectores económicos. Y bajar el IVA de las mascarillas, confirmando que hasta ahora el Gobierno nos ha tomado por lo que considera que somos, urge porque el manso pueblo español empieza a estar con la mosca detrás de la oreja, Don Carlos...

