Viaja a un pueblo de Castilla y León y lo que le pasa mientras conduce le obliga a dormir en el coche

Este miércoles, preguntamos a nuestros 'fósforos' sobre situaciones complicadas que han vivido por quedarse sin combustible. No te pierdas lo que le ocurría a Belén mientras conducía en un pueblo de Castilla y León.

"No encontramos ninguna gasolinera abierta y nos tocó dormir en el coche. Tuvimos suerte porque era verano", le ha contado a Alberto Herrera.

Otro oyente, al comienzo de su intervención, indicó que se quedó sin gasolina en un momento un tanto incómodo.

"Salíamos con motos de cross y salíamos un poco por los cerros de Matalascañas. Zonas de dunas donde se hacían Rallys. Teníamos que pasar justo por detrás del cuartel de la Guardia Civil. Nos agrupamos un poco y yo me quedé sin gasolina justo en la puerta. Lo único que se me ocurrió era, con la misma inercia de la moto, meterme dentro de un arbusto. No tenía escapatoria", cuenta provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

¿Y alguno de sus amigos hizo ademán de rescatarle? Pues la respuesta es negativa. Y hasta él comprende eso porque también habría huido. Al final, sacó la moto como pudo.

Encarna, por otra parte, afirma que es de Almería. Se fue con su familia a Cádiz de vacaciones. "Mi marido y mi hijo son aficionados a los toros y vamos a una ganadería. Un señor nos sube en un 4x4 y nos enseña la ganadería. El coche empezó a hacer unos ruidos raros y, de repente, el coche en mitad de un cercado se paró".





Se quedaron sin gasolina. Bajaron del vehículo y, en vez de salir hacia la puerta, su marido empieza a hacerle preguntas.

Ella se agobia porque tenían a sementales cerca. "Mi marido y él seguían hablando y los sementales empezaron a levantarse. Yo buscando un árbol por todas partes. Cogí a mi niña y a mi hijo y me salí. Cerré la puerta y todo".

Otro fósforo, llamado Bruno, hizo la mili en Aranjuez. Estaba en conductores. Le tocó llevar al capitán médico hasta el Gómez Ulla. Siguió el protocolo, vio que todo estaba bien.

"Me quedé parado enfrente de la Guardia Civil"

"De vuelta al cartel, la furgoneta empieza a darme tirones. Me quedé parado enfrente de la Guardia Civil. Les pedí que podía llamar al cuartel. Al final, resulta que la furgoneta estaba mal y realmente no le quedaba entre gasolina", dice este oyente a Alberto Herrera.









Por otra parte, una oyente nos ha contado que, en su caso, "mi padre y mi marido se fueron los dos a pescar de Tenerife a la Gomera. Comprobamos que tenía el tanque lleno. Ese barco era una cáscara de nuez. Estaban pescando en una zona de mucho viento. Y se paró el barco. Horrible".

Y no podemos dejar a un lado el testimonio de María Dolores. "Lo mío fue un espectáculo graciosísimo. Yo soy empresaria de gasolineras. Salía de la gasolinera para ir a otra que tenemos. Subí una cuesta y el coche empieza a darme unos tirones. No me había fijado que no tenía gasolina". No te pierdas en el siguiente audio, la sección al completo.

