Una vecina de Alicante, conmocionada por lo que le ocurrió mientras vivía en Francia: "Te duele"

Este jueves, Día de la Hispanidad, le preguntamos a nuestros fósforos lo siguiente: ¿por qué se siente orgulloso de ser español? ¿Qué tiene su pueblo, su barrio, su comunidad, para que presuman de ello? Una oyente de Alicante ha explicado lo que le ocurrió en Francia. Una circunstancia que le entristeció mucho. Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





Antonio ha explicado en 'Herrera en COPE' que nació en la huerta de Murcia. "Me siento feliz aquí y en España, más todavía. Y no quiero que nadie toque España. Y la gente que tenga que venir, que venga. Yo antes era comercial de materiales agrícolas". Lo que hay en su Región, indica, es inigualable. "Somos muy familiares".





Flor es salvadoreña, nacionalizada española. "Me siento orgullosa de ello por su gente. Llevo 17 años viviendo en España. Hice un cambio de vida. Iba a venir quince días. Lo que más me gusta del país es, su gente, y sobre todo los valencianos. Agradables. Vivo en un pueblo pequeñito de esta comunidad".

"Soy de todas las ciudades en las que he vivido", reflexiona Antonio Agredano

Javier se siente orgulloso de nuestra forma de ser, de lo solidarios que somos. "Somos el país que más trasplantes hacemos y cuando ocurre una catástrofe siempre vamos a ayudar. Somos diferentes al resto de Europa. Yo nací en Tenerife, pero vivo en Zaragoza. La ciudad es muy acogedora".

Mari llama desde Las Palmas de Gran Canaria. Ella presume del clima, de como somos. "Es mi país hasta que me muera", asegura.

Todos los 'fósforos' coinciden en lo mismo. La gente de nuestro país es única. Alberto Herrera ha contado que él, cuando fue a Madrid, se sintió muy acogido y arropado. Añade Agredano que, en su caso, cuando vivió en puntos distintos a su lugar de origen en España, se le han quedado maneras de pensar y hablar. "No solo soy de Córdoba, soy de todas las ciudades en las que he vivido y he tenido amigos".

Francesco es italiano y vive en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Lleva allí siete años. "Me encantó España, los caballos, el carnaval, la comida y las motos. Al final, pues aquí me quedé", cuenta. A sus familiares y amigos les explica que aquí me puedo ir a la playa hoy. De hecho, les dice muchas veces que vengan a disfrutar del tiempo y la gastronomía. Y no es para menos. España es muy variada. Tenemos sol, playa, montaña y buena gente.

