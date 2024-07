Una joven de Córdoba tira una caja que tiene en la cocina y alucina con lo que hay dentro: "Siete años"

Es la sección más divertida del programa. Aquella en la que nuestros oyentes nos cuentan anécdotas en función de la pregunta que les planteamos. Es 'la hora de los fósforos'. En este caso, charlamos sobre esas cosas que guardábamos en casa, ya no tienen mucha utilidad y alguien decide tirarlas. O tiene como deseo tirarlas. Por eso, nos valen las dos vertientes: ¿qué objeto le han tirado? ¿Qué quiere tirar usted de su pareja o de su hijo?

Fernando es el primer oyente que nos explica que llevaba guardados, archivados y ordenados durante años todos los recibos del gas, agua, luz y teléfono. Desde el año 1989. Hace cinco años, su esposa tomó una decisión. "De forma criminal, me los tiró todos a la basura. Aquella bronca que tuvimos... se cogió, se enfadó, y todo a la basura. En la vida todo tiene que organizarse de cara a un futuro", explica provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Carlos Herrera habla claro sobre el papel de Nico Williams tras el pase de España a cuartos El comunicador se ha pronunciado al respecto durante el primer sonido del día de 'Herrera en COPE' Redacción Herrera en COPEMadrid 01 jul 2024 - 10:54

Foto de Archivo Alamy









Este 'fósforo' fue Guardia Civil y, cuando llegó del cuartel, se encontró con que no había nada. Su esposa, que se llama Angelita, dijo que se pondría a revisar el resto de las cajas.

Inmediatamente después, charlamos con Juan. Relata que es un forofo de siempre del programa y él guarda también recibos, propaganda. De todo. Y una de las cosas que ha tenido siempre son cómics. Con 16 años, empezó a comprar la revista Interviú. Las tenía todas. Hizo una mudanza a Navarra y "yo me adelanto, mi mujer hace la mudanza junto con su padre que era camionero. Los libros no me los tiraron, pero la revista Interviú y Tiempo... pues todo eso, fue al trastero. Eso valía una millonada para mí y para mucha gente".

Ahora, dice su mujer que sigue conservando cosas y que los quiere tirar. Miguel es otro oyente que nos cuenta que a él no le tiraron nada a la basura. A su hija sí. "En la pandemia, desde que tenía 8 años, en su ordenador guardaba todas sus cosas. Le gustaba mucho escribir. Tenía de todo. Y, un buen día, su madre le dijo que las dos torres del ordenador estaban en la basura. Fue corriendo y ya se lo había llevado", explica en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Dice el 'fósforo' que su mujer se puso a limpiar porque estábamos confinados. "Y limpió bien", concluye su intervención.

"No recuerdo para qué. Eso llevaría ahí como siete años"

Ana María, en su caso, dice desde Córdoba que a su padre le ha tirado recibos que tenía su padre desde el año 1963. Pero hace un año, ella vivió algo muy particular. Estaba limpiando y en lo alto de un armario se encontró un aparato para hacer rosquillas. Decidió tirarlo. Pero dudó. Así que lo sacó de su caja y en su interior había...¡700 euros! "Como tengo la manía de guardar cosas... pues también guardo dinero, y en rinconcitos. No recuerdo para qué. Eso llevaría ahí como siete años". Escucha aquí la sección completa. ¡No te lo pierdas!

Audio Foto de archivo Alamy

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El hijo de Anabel tenía una caja de cartón alargado con pinturas. Lo tiró a la basura. Él le preguntó a los pocos días, le dijo que lo había tirado, y la tristeza que le dio al niño fue terrible porque ahí tenía todo el dinero que le habían regalado durante muchos años.

Por último, otra 'fósfora' dice que ella es de guardar cosas. Lleva mal que le tiren las cosas. Hay una tele que le trajo su hermano de la mili y que su marido se la tiró. "Todavía me estoy acordando. Yo tengo mis discos antiguos y me dice que todo lo que tengo es porquería y nos peleamos".