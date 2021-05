Los fósforos nos cuentan sus peores experiencias con la depilación

La depilación masculina ha dejado de ser un tema tabú. Cada vez son más los hombres que prefieren eliminar el vello corporal, bien por estética o bien por higiene y comodidad. Y la primera decisión que deben tomar es si prefieren depilarse ellos mismos o acudir a un centro de belleza.

Un claro ejemplo es Isidoro, que "de toda la vida" desde que salió de la Mili se ha depilado a cuchilla. Pero con 57 años ya, depilarse "a la cera caliente" le cuesta. Según le ha contado a Carlos Herrera, a su mujer le gusta que esté "totalmente depilado", pero no encuentra a quien le depile.

"No encuentro nada porque ninguna mujer depila las ingles ni el culito. Las mujeres no depilan a los hombres", ha dicho. Pero afortunadamente ha encontrado a un hombre que depila "a los hombres enteramente. Y a mí me va de maravilla. Dolor ninguno", ha dicho.