La sorprendente razón por la que el chino le cambió la vida a un oyente

Este martes 20 de abril se celebra el Día de la Lengua China en homenaje a Cang Jie, una figura mítica que se piensa que inventó los caracteres chinos hace unos 5.000 años. Por eso, en 'Herrera en COPE' hemos celebrado la riqueza cultural del idioma preguntándole a los oyentes qué es lo que más difícil les parece del chino.

Entre todas las llamadas ha destacado la de Juan Antonio, que ha dicho que el chino “es muy complicado”, aunque el idioma a él le “cambió la vida”.

“Empecé a aprender chino porque tenía curiosidad por la simbología. Me metí en una academia española de chino y me centré demasiado en la escritura. Contraté a una profesora china particular para cambiar el rumbo del aprendizaje y me casé con ella”, ha dicho el oyente.

Aunque su mujer habla chino con su hijo y más o menos les entiende, su destreza en el idioma no acaba de despegar. “He viajado a China varias veces. Es un idioma que intento hablar, pero no me entienden”, ha dicho Juan Antonio. Y no es para menos, pues conocida es la dificultad de este idioma.

Lo cierto es que la ONU introdujo en 2010 en su calendario de celebraciones los días dedicados a las lenguas oficiales para promover la diversidad cultural y el multilingüismo.