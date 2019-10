Roberto, el oyente que se quedó sin piel por depilarse el pecho

¿Te has depilado las ingles? Este jueves en 'Herrrera en COPE' nos hemos puesto en modo verano y hemos hablado de los problemas de los hombres con el vello. Por ejemplo, Goyo González ha confesado que el de sus partes está "enmarañado", a Naranjo le cuesta respirar por culpa de los pelos de la nariz y Hererra no ha querido opinar

Entre todas las llamadas ha destacado la del 'fósforo' Roberto. Según ha dicho, hace unos años se fue de vacaciones a Málaga con un amigo. La primera noche que iban a salir, su colega le recomendó que se depilara el pecho, a lo que el oyente accedió.

ESCUCHA AQUÍ A TODOS LOS 'FÓSFOROS'

Para eliminar el vello se puso una crema, pero en lugar de esperar el tiempo recomendado, aguantó más minutos de los necesarios, hasta que aquello empezó a oler a "pollo".

Tal fue el escozor que sintió que cuando se metió debajo del agua, le empezó a salir la piel "a girones".

"Estaba rojo, achicharrado. Me pasé todo el fin de semana con la camisa abierta porque no me podía rozar nada. Yo creo que todavía no me ha crecido" el vello, ha bromeado el oyente.