¿Pueden dos personas llamarse exactamente igual? Esta es la situación que ocurre en la familia de Eva González

Los 'fósforos' son generosos y nos cuentan todo tipo de anécdotas. Y todo, a raíz de la pregunta que les formulamos. En este caso, hablamos sobre los nombres que les han puesto sus padres (o a sus hijos). ¿Son problemáticos? ¿Se arrepienten? ¿Son muy largos?

José Gustavo es el primer oyente que nos llama desde la playa de los Locos, en Cantabria. "Me tenía que haber llamado Gustavo José, pero mi padre se lio en el registro. Me lo puso al revés. De hecho, nadie me llama José".

Amparo relata que su hijo, cuando nació, le puso "José por mi padre y Carlos por mi marido. Y cuando fuimos a bautizarlo, me dijo el cura si le ponía el nombre del santo del día, que era San Antonio de Padua".

Otra 'fósfora', llamada Teresa, dice que cuando fue a hacer bachillerato, le pedían el libro de familia. Ni su madre ni ella lo habían utilizado nunca. El caso es que cuando fueron al registro a inscribirla, resulta que el santo del día era Quintiliana. Y se lo pusieron de primer nombre. Pero se enteró más tarde. Porque su padre no lo recordaba.

Se suceden las llamadas de los oyentes. Uno de ellos cuenta que "en la calle, me llamaba José. Pero un día, coincidí con otra persona que me conocía por Roberto. Hay dos personas que me llaman José Roberto. Y hay otra persona que, cuando me quiere decir algo que no está de acuerdo, me llama así. Ahora, hay gente que me conoce por José y otros por Roberto".

Tomás explica que se llama Tomás 'a secas' pero, en su pueblo, había un sacerdote en los 50 que preguntaba el nombre del bebé y luego le añadía el santo del día. Sí o sí. "Afortunadamente, mis padres me han puesto solamente Tomás. No añadió el cura nombre alguno porque nací el día del Corpus".

Hablamos con Alejandro. Su abuela se llamaba Espíritu Santo y tiene una anécdota muy divertida. Y su hermano se llama Luis Augusto. No te pierdas su intervención y el resto de oyentes en el audio adjunto a esta noticia.

Audio





Francisco Javier dice que su nombre le ha dado muchos problemas. Sobre todo, cuando se divorció. Tenemos un mensaje muy especial de la presentadora y modelo Eva González. Que también tiene mucho que decir sobre este asunto.

"En mi familia, tengo una historia fuerte. Mi madre son siete hermanas y dos hermanos. Y de las siete chicas, dos se llaman exactamente igual. Encarnación Fernández Mula. Una es mi madre. Y la otra es mi tía. Cuando fue mi abuelo a inscribir a mi tía en el registro, le preguntaron: ¿Cómo se llama la niña? Mi abuelo le decía 'niña' a su mujer. Entonces, respondió que Encarnación. Y le pusieron ese nombre".

Cuando pasó el tiempo y nació la madre de la presentadora, dijo su abuela: "Hay que ver, que no tengo ninguna niña que se llame como yo". Le pusieron Encarnación. Y cuando su tía fue a casarse, realmente se enteró de cómo se llamaba. Se llama Encarnación, pero todo el mundo le decía Concepción. Algo, sin duda, muy curioso.