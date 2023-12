Va la Policía a echarles de su piso por un desahucio y esta familia no puede creer lo que le pasa días después

Este jueves, preguntamos a nuestros 'fósforos' si alguna vez les ha tocado la lotería. Mañana se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y aprovechamos la oportunidad para descubrir historias relacionadas con la ilusión. Escucha aquí el particular caso de un oyente, que vivía una situación complicada.

Audio





En concreto, Luis Alberto ha arrancado la sección explicando que, en su caso, "le tocó la lotería a mi mujer hace cuatro años. Estábamos en una situación complicada. Nos habían ya desahuciado del piso. Un día, estaba yo barriendo del piso y me dijo que buscara el número este. Nos tocó el segundo premio". El número, además, fue regalado.

Con el dinero que ganaron, arreglaron el piso y salieron de la deuda.

Mientras, Juan Manuel dice que a él le tocó el quinto premio. Es de Barcelona, pero es del Espanyol. Y su tío es del Barça, pero vive en Madrid. "Ese año el Madrid perdió contra el Alcorcón. Le pedí que comprara un número allí. Él no fue, pero conocía una chica del ayuntamiento. Y, esta chica, mandó a un guardia urbano a comprar el décimo. No fue ni él. Era una suerte". Añade que, efectivamente, fue una suerte.





Pablo es otro 'fósforo' que ha indicado que su suegro le tocó una Primitiva de cinco números. Ganó unos 6.000-7.000 euros. "A mí me había llamado mi suegra y cuando llegamos teníamos una cara de funeral. Decía que si le hubiese tocado una de seis podrían haber pagado del piso", cuenta.

José Luis cree que su historia es muy particular porque "éramos un grupo de estudiantes. Hace cuarenta años, hacíamos una quiniela toda la semana y se la dábamos a uno de los integrantes del grupo. Aquel año jugaba el Racing del Santander en Barcelona y decidimos poner un 2. Le dimos la quiniela al compañero. Conseguimos 14 aciertos y dicen que no hay ningún acertante. Tuvimos que esperar a que viniese este chico al instituto".

"A mí me ha tocado dos veces la Lotería", cuenta un oyente a Alberto Herrera

Por otra parte, Jesús indica que la hermana de su madre es como si fuese su segunda mamá. "Le tocó la Lotería, pasaron un par de años, y le tocó el número grande de la ONCE. A los tres años, volvieron a tocarle cuatro décimos de la ONCE. Era algo fantástico".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Javier es otro oyente que es taxista. "A mí me ha tocado dos veces la Lotería. Una fue en Córdoba y luego me tocó en Torremolinos. Nos fuimos un compañero y yo y cuando salí del hotel me compré un décimo. Cuando se enteraron el compañero que no había comprado le dijeron de todo".

Por último, la historia de Vicente es la siguiente: su mujer fue a comprar Lotería en una cafetería, se cogió una, y le tocó el Gordo. Entonces, no se tomó muy bien que había comprado el resto. "Desde entonces no compro ni una papeleta", dice visiblemente molesto. Puedes escuchar la sección completa en el siguiente audio: ¡No te lo pierdas!

Audio





Descubre cuáles son las terminaciones del Gordo que más se repiten en la Lotería de Navidad

El premio Gordo ha caído un total de 65 veces en números comprendidos entre el 0 y el 10,000. En 74 ocasiones, la fortuna ha sonreído a los décimos con cifras entre el 10,001 y el 30,000, mientras que un total de 72 veces ha recaído en los números del 30,001 al 99,999. Estas variaciones se deben a los cambios en el rango numérico a lo largo de los años, ampliándose hasta el 99,999 en 2011.

Según los datos proporcionados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el número que ha mostrado más fortuna es el 5, con 32 ocasiones de premiación. Le siguen de cerca el 4 y el 6, presentes en la lista de los más afortunados en 27 ocasiones. Por otro lado, los menos repetidos son el 1, con solo ocho apariciones, seguido del 2 y el 9, ambos con 16 veces en las 211 ediciones del sorteo navideño.