Un oyente de Carlos Herrera va a Suiza en familia y así reacciona su padre en plena tormenta

Hace unos días echamos la vista atrás con nuestros oyentes. En 'La hora de los fósforos' hablamos sobre el modo en el que vivíamos las vacaciones con nuestros padres y hermanos antaño... ¡Y cómo viajábamos! ¡Con qué vehículos! Como por ejemplo, José Carlos, quien recuerda que, cuando era pequeño, hizo un viaje en familia de 1.800 kilómetros desde Salamanca hasta Suiza en pleno mes de junio en un coche modelo 124. ¡Y la vuelta a finales de agosto! Eran tres hermanos y entre las muchas aventuras que vivió con ellos en ese viaje recuerda especialmente una en Francia. ¿Quieres saber por qué fueron noticia de los principales diarios europeos? Descúbrelo en el audio que tienes aquí.

Los viajes de antaño eran muy distintos a los que estamos acostumbrados hoy en día. Viajar sin cinturón de seguridad, sin aire acondicionado, sin GPS... y como no, con un mapa en la mano. A todo esto habría que sumarle el gran tamaño de los volantes, que todavía no tenían dirección asistida, y la inolvidable manivela de las ventanillas, que todavía eran manuales. Muchos no lo han vivido y los que lo han vivido, como muchos de los fósforos de 'Herrera en COPE', lo recuerdan con una mezcla de añoranza y risas.

"Fuimos desde Coín hasta Algeciras en el asiento de atrás sentadas en dos cojines"

Además de la historia de José Carlos, la de Pilar también es muy curiosa y con su testimonio se refleja a la perfección la realidad de los viajes de la época. "Mi viaje fue desde un pueblo de Málaga hasta Rabat. Fue en agosto de 1968. Tenía mi cuñado un 600que, como él era muy cazador, quitó los asientos de atrás para meter a los perros". Pilar continúa con su narración, contando a María José Navarro que tanto su cuñada como ella fueron "desde Coín hasta Algeciras en el asiento de atrás, sentadas en dos cojines con las maletas en los riñones porque no había otro sitio". El único descanso que tuvieron en todo el viaje "fue en el trayecto en ferry", comenta ante las carcajadas de María José Navarro y el resto del equipo. Escucha esta historia y algunas otras en el audio que tienes a continuación.





