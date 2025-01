Una oyente canaria de Carlos Herrera se casa y, al día siguiente, se queda de piedra por lo que le dice su suegra de su marido

Nuestros 'fósforos', como siempre, respondían (hace un tiempo) al siguiente tema del día: ¿Cómo llama usted a su pareja?

Gema, la primera oyente, contó que utilizaba el término "cuqui. Pero al último novio le llamaba diazepam porque me dejaba dormido. He tenido muchos novios y el cuqui es un clásico, de verdad".

Otra 'fósfora', llamada Rocío, nos decía que llamaba a su marido Willy. Y no se llama Guillermo. "Es por lo de liberar a Willy. Él tiene su barriguita, pero para mí es el tío más guapo del mundo".

Mayka también ha querido responder al tema del día. En su caso, "le llamo ninu. Somos catalanes, de Barcelona, y cuando le conocí era como un ninu (muñeco en Español) para mí. Nos conocimos, de hace tiempo, con un sistema como el Tinder. Pero que no era el Tinder. Yo me puse nineta".

"le llamo pi, es una auténtica calculadora"

Rosa, inmediatamente después, dice que llama a su marido PI. Por el número 3,14. "Es una auténtica calculadora, es increíble. Cuando cambiamos de la peseta al euro, le llevaba a las tiendas para que me dijese precios. Es impresionante", contaba.

¿Y cómo llama Paco a su mujer? Indicó que está casado desde hace 25 años y, al principio de salir, "al mes me empezó a llamar caracol. Y yo a ella siempre la he llamado bombón".

A los cinco años de estar saliendo, se enteró de que había estado con un amigo suyo "y ya empecé a relacionar caracol con aquella aventura. Seguimos juntos".

Gema, por otra parte, aseguraba que se llama cari con su pareja. Pero, de repente, empezó a llamarla "gorrión porque me dijo que tenía cabecita de gorrión. Ahora somos los gorriones. Y tenemos dos nenes, son los gorrioncitos".

Hablamos también con María Amparo. Para ella, el mote de gordi le parece bonito, aunque "a mi marido le llamo Toñín, porque desde pequeño le llaman así. Pero, muy normalmente, lalarús. Es una enciclopedia. Sabe todo".

Por último, una 'fósfora' canaria decía que se casó hace 54 años "y mi marido, que se llama Emilio... al día siguiente de casarme mi suegra me dijo que me había casado con un marqués". Luego, aclaró, no es porque tenga un título nobiliario "sino porque no hace nada". A día de hoy, "el marqués carga compra pero... yo, cuando me enfado, le llamo marqués".

Y hay algo muy curioso que descubrimos en una 'hora de los fósforos' y, como no podía ser menos, gracias a nuestros queridos oyentes. En esta ocasión, preguntábamos a nuestros fósforos por palabras en desuso, palabras un tanto antiguas que se han sustituido por sinónimos que utilizamos hoy, pero que son bonitas y que nos gustaría recuperar. La que usaban en casa, la que usaba su abuela, esa que te gustaría que volviera.

Pilar, desde Vélez, Málaga, contaba que la primera palabra de la que se acuerda es 'puntido', que cuenta que "ha salido dos veces en 'Pasapalabra', pero nunca supieron que era" y se refiere al descansillo de la escalera.

Por su parte, Margarita explicó que "la madre de mi madre, es decir, mi abuela, era de Ávila y cuando nos pedía el pañuelo para limpiarse los mocos era el moquero y todas lo comprendíamos".

Javier llamaba a la radio para hablarnos de dos palabras. La primera de ellas es chambergo, que es como se llama al abrigo en Burgos, y luego hay otra que este oyente define como "muy bonita" y que tiene dos significados que es 'apechusques'.

Por último, otro fósforo llamado José y que llamó desde Baena, en Córdoba, contó como llaman allí a objetos tan comunes como los cordones de los zapatos o los trapos de cocina.