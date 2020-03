El ofrecimiento de una oyente para sobrellevar la cuarentena por el que se pelean sus vecinos

El Estado de Alarma decretado por el Gobierno para frenar los contagios por coronavirus obliga a los ciudadanos a permanecer en sus casas. Evitar al máximo la transmisibilidad de la enfermedad es el objetivo prioritario en este momento en el que los servicios sanitarios trabajan a destajo. Por eso, este martes le hemos preguntado a los 'fósforos' de 'Herrera en COPE' qué hacen para sobrellevar la cuarentena.

ESCUCHA AQUÍ A TODOS LOS 'FÓSFOROS'

Entre todas las llamadas ha destacado la de la 'fósfora' Ascensión, que está dejando su casa "como los chorros del oro". Con la balleta en la mano desde las seis de la mañana, ha cogido una sábana blanca y ha escrito: "Tengo tres Yorkshire. Os los presto para pasear de uno en uno".

El mensaje está dirigido a sus vecinos. No en vano, vive en una urbanización de 220 personas que no pueden salir a la calle. "Ya me han llamado ocho vecinos. Mis perros se van a pasar todo el día en la calle", ha dicho.

Con ello quiere darles la oportunidad de salir a la calle "a que les de el fresco" porque "vivir en un piso encerrado es muy duro".

Ascensión ha dicho que a sus perros les gusta pasear y que son distintos entre sí. "Hay una diferencia tremenda entre unos y otros", ha asegurado.