El objeto de los años 70 que conserva un oyente con el que sorprende a Alberto Herrera: “Ni idea”

Walkman, grabadoras de cintas de cassette, cámaras fotográficas, camisetas, estampadas, zapatillas de deporte... son algunos de los objetos que, en su día, se pusieron de moda y que todo el mundo quería tener.

Pero hay más, no podemos olvidarnos de películas, de series de la música que han marcado una época y que son recordadas con cierta frecuencia entre los nostálgicos y no tan nostálgicos.

Aquellas cosas que vienen y van, esa moda que va y vuelve para poner en valor, de nuevo, cada una de las cosas que causaron sensación. De eso hablamos con los 'fósforos' de 'Herrera en COPE', muchos de los cuales siguen conservando aquellos objetos que marcaron una época.





La sorpresa de Carlos Herrera





Para sorpresa, el invitado que ha aparecido de repente en el estudio y que no ha perdido la oportunidad de saludar a los oyentes, que no es otro que el mismísimo Carlos Herrera, que en unos días volverá a coger las riendas del micrófono en una nueva temporada en COPE.

Dice Herrera que “la moda es cíclica, constantemente” y detalla que “desde que nací, los 50 se han puesto de moda tres veces y han dejado de estar de moda; los 60 han vuelto un par de veces y han vuelto los 80...”.

Subraya el “locutor de ustedes” que “los años 50 fueron los años en los que las señoras vistieron más elegantes, más distinguidas”, afirmando que “eran una maravilla”.

Tras confesar su predilección por la música de los años 70 “particularmente vibrantes” y considerar que “cinematográficamente estamos ahora en un momento espléndido”, ha abierto un pequeño debate con su hijo Alberto Herrera y Antonio Agredano sobre el bigote tras el interés mostrado por este último al preguntarle si volverá.

Y, aunque aquí Carlos tiene su opinión, sí que desvela el bigote que más le gusta y que puedes descubrir en el siguiente audio:

El aparato de los años 70 para ver el fútbol





Ramón es uno de los oyentes que guarda numerosos objetos de años anteriores, que hoy en día son reliquias o lo que llaman vintage, y en especial conserva uno con el que ha sorprendido a Alberto Herrera.

Después de enumerar algunas de las cosas que tiene este fósforo “dos walkman que funcionan, una grabadora, un traje blanco impecable...” es cuando llega la sorpresa para Herrera.

Confiesa Ramón que “a la mujer no le gusta el fútbol” tuvo que ingeniárselas para poder ver los partidos y no tuvo más remedio que comprarse ese objeto del que Alberto asegura no tener “ni idea” de que existiera. Escucha el siguiente audio para descubrir de qué se trata:

Y, aunque creamos que ahí se acaba la lista de 'joyas' de este oyente del programa, sigue contando lo que tiene como “una cámara fotográfica que compré en Alemania en el año 1964” y que recuerda “me costó 64 francos”.

Sin olvidarse de la colección de películas de Antonio Molina, Lola Flores o Charles Chaplin, entre otros.





La ilusión con la que Carlos Herrera recibe un paquete de un excompañero de la mili





De sobra es conocido que Carlos Herrera hizo la mili en en el Regimiento de Ferrocarriles en Albacete, por las numerosas ilusiones que hace en el programa recordando aquella época.

Pero no imaginábamos la euforia con la que recibió un paquete de un excompañero en el que había varios objetos que el locutor no dudó en ir desvelando y explicando a sus oyentes y que terminó con un sincero y cariñoso agradecimiento para quien hizo el envío: “Paco, muchísimas gracias de todo corazón, me ha hecho una ilusión tremenda. Me da la vida"