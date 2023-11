Un murciano viaja a Alemania y al abrir una lata de tomate en familia encuentra lo impensable: "Un tropezón"

Antonio, uno de nuestros 'fósforos', contó una historia en 'Herrera en COPE' que no pasó desapercibida. Cuenta que se casó en Navidad y viajó en el 87 en un Citroën 11 Tr. Un coche sin aire acondicionado. Viaje Murcia-Munich. "Nos fuimos con productos típicos de la Región. Llevamos una botella de aceite de oliva y saco una lata de tomates. Había que aprovecharlo todo".

"En Alemania hay buen pan, subimos un pan de pipa y lo primero que hago es hacerle dos agujeritos a la lata de tomates y echo el caldo en un plato. Terminamos de abrir la lata y enseguida le echo el tomate por encima. De pronto, un tropezón". ¿Quieres saber lo que se encontró? Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

Otra 'fósfora', llamada Montse, ha contado que se encontraba en una comida. "Vimos una pizzería y fuimos para allá. Mi compañera llevaba unas gafas porque no veía mucho. Pidió una ensalada. Se puso a aliñar y vi algo raro. Empecé a mirar. En mi vida he visto un gusano de tal tamaño. Uno de seda gordito. Lo más alucinante es que era de colores. Era bonito. Pero estaba removiéndose, mi compañera que no veía y a mí me entró la risa", narró en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Marga tiene dos anécdotas y ha querido compartirlas con el resto de oyentes. Una personal, y otra de un amigo. Ella estuvo en un internado, comió un día el puré y se encontró "las uñas de la cocinera. Cuando me llevé la cuchara a la boca, lo último que tú te quieres encontrar en un puré es eso". A su amigo le ocurrió que se encontraba en una casa de campo. La madre preparó una tortilla de patatas grande y se ve que algo cayó dentro. "Aquello se mezcló y cuando se sentaron a comer había caído una salamanquesa".





Ángeles vivió también una experiencia un tanto traumática. "Me gusta mucho hacer la tortilla de patatas. Según mi familia, me sale muy bien. Un día estábamos en casa. Fui a darle la vuelta a la sartén y se me cayó encima del escurreplatos. Yo no lo iba a tirar. La recogí y la volví a echar. Ya nos pusimos a comer y empieza a decir mi marido: esto sabe muy raro. Salió el estropajo de fregar".

Otro oyente, por último, afirmó que este verano, le sucedía algo comiendo en casa. "Había unas judías ricas para comer. Según me meto la cuchara me encuentro un diente. Y ya preguntó: ¿de quién es este diente? Pues la cocinera que llevaba toda la mañana buscándolo".

Herrera: "La UE ha hecho el ridículo con la congelación de fondos a Palestina y luego rectificando"

Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', te cuenta también todas las claves de la actualidad. Hace escasos días, puso el foco en la posición de la izquierda respecto a la guerra en Israel y analizó las claves que marcan la actualidad política.

No somos capaces de equilibrar la importancia y las consecuencias que este ataque de Hamás ha tenido sobre la zona. No las tenemos, se desconoce hasta donde llegará la represalia legítima israelí. Hay intensos bombardeos. La UE ha hecho el ridículo anunciando la congelación de fondos a Palestina y luego rectificando.





Los Gobiernos de los principales países occidentales emitieron una nota conjunta de apoyo a Israel. Los palestinos de la franja de Gaza son en primer lugar pacientes secuestrados, víctimas de Hamás. Esa declaración la firman EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Una vez más, en Europa unidas y España en el limbo. Disfruta aquí del vídeo en el que Herrera pronuncia su opinión sobre diversos asuntos.