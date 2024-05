Baraja da las claves para ganar al Rayo Vallecano

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, explicó este sábado en la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo Vallecano que la clave estará en no recibir ningún gol porque, ya que ha sido sinónimo de puntos para los valencianistas esta temporada.



“En el partido debemos de mantener nuestros principios fundamentales y no encajar, en los últimos tres partidos hemos encajado, siempre que al equipo no le hacen gol tienes más posibilidades. Nos enfrentamos ante un gran equipo con velocidad, que tiene muy buena contra y jugadores que pueden finalizar bien”, explicó.



El técnico vallisoletano confirmó que José Luis Gayà irá convocado porque ha tenido buenas sensaciones, pero no comentó si tendrá minutos o no, mientras que Fran Pérez y Jesús Vázquez no estarán”. Después de sumar tres derrotas consecutivas, Baraja explicó: "Estamos en una dinámica que no habíamos vivido en toda la temporada y tenemos que tratar de reaccionar en el partido del Rayo, además, el mejor lugar en el que hacerlo es en nuestra casa, con nuestro público. Será complicado, pero es lo que tenemos en la cabeza. Este equipo ha demostrado que se ha levantado de cualquier circunstancia”.



Sobre las aspiraciones europeas del Valencia, el entrenador dijo que en lo único que piensa el equipo es en hacer un buen partido para estar cerca de conseguir los tres puntos. “Quedan 12 puntos en juego y nuestra intención es sumar los máximos posibles, donde estemos lo dirá la clasificación, pero pasa por concentrarnos en el partido de mañana”, apuntó. “Consideramos que es algo que puede pasar en la temporada (la bajada de los resultados). Pasan cosas que no venían pasando, el día del Betis no sale nada a nuestro favor, son situaciones de las que es difícil levantarse; el partido del Barcelona ya lo hablamos; y contra el Alavés no tuvimos acierto”, comentó.



Baraja lamentó que ciertas circunstancias en los partidos no están cayendo del lado valencianista, pero valoró que “este equipo ha tratado de competir al máximo de sus posibilidades con las herramientas" que tiene. Por último, sobre Peter Federico, llegado en el mercado invernal y sobre el que el club tiene una opción de compra, analizó que “viene de una situación difícil, ha llegado a un equipo en el que hay un montón de mecanismos y movimientos, tiene una gran voluntad de mejorar y su mejora es propia del proceso, de conocer lo que queremos y de su actitud”.



“Es un chico que da cosas, trabaja mucho, juega intenso y quizá le está faltando un poquito de suerte en ese disparo y finalización que creo que es una de sus mejores virtudes. Nos ha aportado cosas y después de que acabe la temporada se harán las valoraciones oportunas”, finalizó.