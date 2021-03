Mónica, la fan del alioli que pide salsas de toda España por delivery

Que llamen a la puerta y aparezca un repartidor con una caja con bollería recién hecha, las mejores salsas para acompañar a las carnes más selectas o marisco casi vivo que parece saltar de la caja... El plan no suena nada mal y, de hecho, es algo a lo que muchos usuarios se han apuntado.

Y si no, que se lo digan a Mónica, una oyente de Carlos Herrera que se ha hecho adicta a pedir alioli a una empresa de Castellón, pero también alibrava y “todo tipo de salsas basadas en alioli”.

“Soy gallega y vivo en Madrid. Empecé pidiendo grelos, después patatas, después cocido, el marisco y ahora me dedico a pedir salsas por toda España. Absolutamente de todo: a las monjas las magdalenas, las tartas de queso a los monjes del Pirineo... Me hago un recorrido. Cada día llega alguien con comida a mi casa. En parte me ha quitado de cocinar, aunque me gusta mucho la cocina”, ha dicho la oyente.

Y es que, la venta de comida a domicilio tiene cada vez más demanda gracias al uso de internet y de aplicaciones móviles que facilitan el proceso del pedido y el envío. Con tanta comodidad cada vez se hace más cuesta arriba encender los fogones.

Vivir en una gran ciudad tiene muchas desventajas, pero también grandes ventajas para los apasionados de la gastronomía. Ciudades como Madrid o Barcelona satisfacen a todo tipo de paladares gracias a la enorme cantidad de restaurantes y tipos de comida con las que cuentan. Y la expansión del sector del delivery, que cada vez cuenta con más empresas dedicadas al reparto de comida a domicilio, ha ayudado a acercarnos ese mar de posibilidades.