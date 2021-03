Los corresponsales de COPE: Las aerolíneas aumentan los vuelos entre Alemania y España para Semana Santa

El nuevo coronavirus avanza por todo el planeta sumando más de 2,6 millones de fallecidos y más de 120,7 millones personas infectadas. Este miércoles los corresponsales del Grupo COPE han hecho una radiografía de la pandemia a lo largo y ancho del globo. Según ha explicado Juan Fierro, corresponal en Washington, en EE.UU. uno de cada ocho ciudadanos está completamente vacunado, lo que representa "el 11,8 % de la población vacunada, que son 110 millones de personas aproximadamente. Estamos hablando de una media de 2,7 millones de personas que se vacunan al día, aunque suben los fines de semana".

Pese a ello, hay algunos aspectos que no son tan positivos, por ejemplo, varios medios de comunicación han hecho encuestas sobre la inclinación política de las personas y su opinión respecto a la vacunación. "Un 46 % de los republicanos dice que no se va a vacunar en ningún caso, el 7% de los demócratas dice que no se van a vacunar y un 32 % de los independientes dice que no se van a vacunar", ha dicho Fierro.

En Bruselas, José Luis Concejero ha dicho que "está todo cerrado y llama la atención en las últimas semanas un aumento que preocupa mucho a las autoridades sanitarias" porque "tenemos a más de 500 personas en las unidades de cuidados intensivos cuando hace apenas dos meses eran 200 personas y ya llevamos 22.000 fallecidos". Por el momento, Bélgica cree "irresponsable" parar la vacunación pese a las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca.

Asunción Serena ha dicho que en Francia se ha suspendido la vacunación de AstraZeneca, por lo que se esperan nuevas medidas restrictivas. "Las cosas están bastante oscuras", ha dicho la periodista, pues "las cifras no son nada buenas. De hecho, "la región parisina está en números rojos porque el índice de casos es de 418 positivos por cada 100.000 habitantes". Además, la gente vuelve a desconfiar de las vacunas.

Rosalía Sánchez ha dicho que en Alemania ha subido la incidencia después de algunas aperturas "con cuentagotas". Los "virólogos de cabecera del Gobierno están diciendo que después de Semana Santa estaremos como en diciembre", ha dicho la periodista. Además, Alemania ha rebajado la clasificación de varias comunidades autónomas españolas que ya no son zonas de riesgo, entre ellas Baleares. "Hay una masiva demanda de vuelos a Mallorca. Solamente el touroperador Tui ha doblado los paquetes turísticos", ha dicho la corresponsal, por lo que varios presidentes de los bundeslaender "están llamando a no viajar a Mallorca, incluso están poniendo restricciones regionales, por ejemplo, en Baviera".

En Reino Unido, Paloma García Ovejero ha dicho que el país está saliendo de la tercera ola, pero "la cuarta llega en otoño" según los expertos. Este miércoles se cumplen los 25 millones de vacunados con la primera dosis, la mitad de ellos con vacunas de AstraZeneca. "El número de trombos es irrisorio", ha dicho la corresponsal, así que el país sigue vacunando.

Eva Fernández ha dicho que Italia ha entrado en la tercera ola, que alcanzará su pico, según los expertos, esta semana. "Este confinamiento ha sido un golpe muy bajo" porque el país no estaba preparado "psicológicamente para volver a encerrarse un año después". Por eso, hasta que terminen las fiestas de Pascua van a estar en vigor estas restricciones , ha dicho la corresponsal.

En Portugal comienza la desescalada, ha dicho Begoña Íñiguez. "Por lo menos ya puedes coger un café de una pastelería y llevártelo porque es que no se podía ni beber un café", ha declarado. Además, los niños vuelven al colegio, aunque las fronteras se mantendrán cerradas un tiempo más, hasta el 6 se abril.