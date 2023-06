Lola y Rafael, la tierna historia de unos padres que han acogido a 30 niños: “Me gustaría decirte mamá”

Hace unos años que Lola y Rafael, que ya tenían hijos en el mundo, al “entender las necesidades” cuenta Lola, decidieron que había que hacer algo para ayudar a quienes lo necesitaban.

Esta es la manera en la que esta oyente de'Herrera en COPE'nos explica las razones por las que han acogido ya a 30 niños desde el año 2000 en el que empezaron con el proceso de acogida que “no fue fácil”.

No fue tan sencillo como pensarlo y hacerlo, no. Lola que confiesa que no “sabía qué hacer ni cómo hacer” para ayudar a esos niños y, por eso, lo primero “era hablar con mi marido y también con nuestros hijos”.

Entre charlas, en buscar puntos en los que ponerse de acuerdo y finalmente en tomar una decisión “pasó un tiempo largo porque todos teníamos que verlo pero no todos lo veíamos”, explica esta madre.





Constancia y perseverancia





“Fui constante y perseverante” asegura Lola que “es lo que hay que hacer para conseguir lo que quiero”. Así fue como Lola convenció a toda su familia para lanzarse juntos a esta aventura que ha cambiado sus vidas para siempre.





El 2000, un año para no olvidar





Una vez tomada la decisión ya no había vuelta atrás y había que empezar a movilizarse para conseguirlo. En principio sigue contándonos Lola “buscábamos acogimiento familiar” pero se encontraron con el problema de que en Jaén, donde viven, “la única opción que nos daban era la adopción”.

Esto no fue impedimento alguno ni contrariedad para esta familia que siguió luchando por su sueño. Así que “en el año 2000 empezamos con los preparativos, la idoneidad para la adopción, los cursos de menores...”, todo el proceso para conseguirlo.

Y un día, recuerda emocionada Lola “nos llaman par decirnos que empezaba el acogimiento en Jaén” y la primera en llegar a nuestra casa fue Raquel.





Raquel: “Mi hija del corazón”





Hace 22 años que Raquel entró a formar parte de la familia de Lola y Rafael. 23 años de “un regalo” que Lola tiene la suerte de abrir cada mañana y disfrutar cada día.

“Mi hija del corazón”, así de cariñosa y emotiva define Lola qué es Raquel para ella, “nuestra primera acogida” de 30 que han hecho ya desde aquel año 2000 que nunca olvidan.

No es que por ser el primero de los niños acogidos haga más especial a Raquel sino por las dificultades que conllevaba ese acogimiento porque como recuerda Lola en 'Herrera en COPE' “no fue fácil, estaba en plena adolescencia, muy dañada porque había pasado ya por tres centros de acogida y con una pequeña discapacidad agravada por la situación que había vivido hasta entonces”.





“Me gustaría decirte mamá'

Como te estamos contando Lola y Rafael han acogido a 30 niños de los que aseguran que “cada uno ha dejado una experiencia muy especial en nuestro corazón”.

Resalta esta madre que todos y cada uno de esos 30 niños tutelados “vienen con una historia, con una mochila, una más grande o más pequeña según la edad”.

Este matrimonio ha acogido desde bebés hasta adolescentes y guaran un recuerdo “muy especial” del primer bebé, una niña, que acogieron porque “venía muy mal, con síndrome de abstinencia y pesaba dos kilos”.

Pero lo más emotivo que vive Lola con todos estos niños es cuando la llaman mamá, que aunque no todos la llaman así asegura que “les doy libertad absoluta para que me llamen como quieran”.

Y lo más sorprendente es, confiesa Lola emocionada, cuando alguno me dice “me gustaría decirte mamá” a lo que responde “tú dime lo que quieras. Yo voy a hacer de tu mamá porque yo quiero ser tú mamá”.





