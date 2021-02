Las mejores series para no salir del sofá según los oyentes de Carlos Herrera

Las series no se paran en 2021, un año que viene cargado de novedades, pero también de viejas conocidas que vuelven para continuar donde lo dejaron. Este martes los oyentes de Carlos Herrera han hablado de sus series de cabecera. Entre las producciones han destacado clásicos como 'Narcos', basada en la lucha contra el narcotráfico en Colombia durante los años 1990, y 'Sobreviviendo a Pablo Escobar', una recomendación de Manuel. Se trata de un drama criminal basado en el libro de Jhon Jairo Velásquez, el lugarteniente y mano derecha de Pablo Escobar, y consta de 60 capítulos.

Las telenovelas tampoco son ajenas para los oyentes. Mamen ha destacado 'Mariposa de barrio', que está inspirada en hechos reales y basada en la vida de Jenni Rivera, desde su niñez, sus relaciones sentimentales y su trayectoria musical. La serie cuenta la lucha constante de esta mujer por sacar a sus hijos adelante. Montserrat, por su parte, ha destacado 'Love is in the air', una serie de televisión turca en la que una joven vendedora de flores se enfrenta a un rico heredero.

'Peaky Blinders', 'Antidisturbios' y 'Fariña' han sido las recomendaciones del oyente David. La primera cuenta las vivencias de una familia de gánsteres de Birmingham, durante los años veinte, mientras que la segunda, de Rodrigo Sorogoyen, es un thriller cargado de acción y adrenalina que cuenta la historia de un grupo de antidisturbios y de una agente de asuntos internos obligada a investigar y destapar una trama de corrupción. 'Fariña', por su parte, cuenta la historia de Sito Miñanco y el tráfico de droga en Galicia.

Javi, por su parte, ha recomendado 'Recursos Inhmanos', una serie francesa que refleja la crueldad del sistema laboral, donde un hombre se ve enfrentado a su lado más oscuro tras ser parte de un juego corporativo. El oyente también ha destacado 'The Crown', que va sobre el reinado de la reina Isabel II. Juan José, por parte, ha puesto el foco en 'Mujeres Desesperadas', que trata de las vidas de cinco amas de casa a la vez que se revelan varios misterios acerca de sus maridos, amigos y vecinos.

La primera temperada de la 'La Casa de las Flores', que trata de una florería familiar, aparentemente exitosa, pero que está llena de secretos, es una de las series que le ha gustado a Herrera. 'Ratched', una serie dramática de suspenso que cuenta la historia del origen de la enfermera de asilo Mildred Ratched, ha concitado el acuerdo de María José Navarro, Goyo González y Toni Martínez.

Aunque las comparaciones son odiosas, ¿conseguirán las nuevas series igualar lo que vimos en 2020?