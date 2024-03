Un joven se inventa un dolor de muela en la mili y no puede creer lo que vive en la enfermería: "Harto"

Nuestros 'fósforos' tienen la capacidad de hacernos reír con sus desternillantes historias. Entre ellas, destacamos lo que nos contó José Joaquín. Explica este oyente que lo que le ocurrió se produjo mientras hacía servicio militar. "Un amigo me convenció. A él le dolía la muela. Me dijo: 'Vete a la teniente médico, di que te duele una muela, y nos libramos del desfile que hay que hacerle a un general que se jubilaba'". Lo que no esperaba era el modo en el que iba a terminar la historia. Descubre qué le ocurrió en el siguiente audio.

Audio

Lo que vivió un oyente de Carlos Herrera en la mili al activar el protocolo de emergencia: “No era un tiro" Lo que le pasó a un oyente de Carlos Herrera en la mili al activar el protocolo de emergencia: No era un tiro Pilar Abad QueipoMadrid 27 mar 2023 - 12:44





En concreto, José Joaquín explicaba que él es grande y alto. Siempre iba de los primeros. Y estaba harto de tanto desfile. Total que se apuntó, le mandaron para Valencia y le metieron en la sala. "Le digo al capitán médico que me dolía. Me dijo que había que arrancarla. Yo no tenía dolor de muela ni nada. Solo recuerdo que estaba mareado, frío y cuando me desperté me faltaba una muela. Desde entonces iba de voluntario a todos los desfiles ya".





El relato de José Joaquín en la mili no es el único que hemos descubierto de nuestros 'fósforos'. El servicio militar dio para mucho, y si no que se lo digan a Antonio. Este oyente fue destinado a Zaragoza, donde “era conductor de ambulancia”. Nos decía este oyente, durante otro buen rato con nuestros oyentes de 'Herrera en COPE', que su capitán le dijo que “no le molestara en la vida los viernes”. Y, precisamente, lo que le ocurrió pasó una tarde de viernes, como no.

“Los cadetes estaban de prácticas de tiro” cuando Antonio estaba durmiendo la siesta hasta que suena el teléfono de urgencia y escucha que “hay un cadete con un tiro en la espalda”. Inmediatamente este oyente, como nos cuenta, activó “el protocolo de emergencia, me fui a recogerlo en la ambulancia, vienen los helicópteros, el capitán se movió, todo el mundo se movió…”. Puedes escuchar su relato al completo aquí. ¡No te lo pierdas!

Audio





“Salió todo el mundo, asustado”, recordó. Hasta que estando allí, Antonio se da cuenta de que se había equivocado, “no era un tiro, era un tirón en la espalda” lo que le había pasado al cadete. Consecuencia de su error “15 días de arresto”, algo que Antonio nunca olvida de su paso por la mili.

Carlos Herrera recibió un paquete de un excompañero de la mili....¿Quieres descubrir qué contenía?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El paquete procedente de Villarrubia, Córdoba, llegaba al estudio hace un tiempo y el comunicador no dudaba en explicar en 'Herrera en COPE' cuál era su contenido.

Carlos Herrera hizo la mili a finales de los 70, un momento que recordaba hace unas semanas en 'Herrera en COPE' con motivo de un paquete muy especial que acababa de recibir. El comunicador confesaba a los oyentes estar "encantado" porque le había llegado una caja llena de recuerdos de un compañero de promoción.

Audio





"Hay aquí un montón de recuerdos que un compañero de promoción, Francisco Navarro Prieto, me envía desde Villarrubia, en Córdoba, del Regimiento de ferrocarriles", explicaba el comunicador. En dicho paquete ha encontrado desde algunas insignias, hasta una imagen de él mismo uniformado, pasando por una gorra realmente especial.

Antes de concluir, salía a la luz otro de los objetos que había en el interior de la caja. Se trata de una fotografía del propio Carlos Herrera haciendo guardia durante la mili.

"Cuando se cerró, vinieron ejércitos de todo el mundo a cerrar porque para todos era una insignia. Vinieron ejércitos de todo el mundo a cerrar porque para todo será una insignia aquella aquel viejo caserón en Albacete va no los Gurkas vinieron Seals, vinieron Boinas Verdes, etc", contaba a los oyentes.