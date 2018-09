La increíble historia de la fósfora Elena: Le roban un jersey y al día siguiente van a descambiarlo

¿Eres experto en descambiar artículos usados? ¿Hasta dónde llega tu picaresca? Este jueves los 'fósforos' de 'Herrera en COPE' han distorsionado su voz para narrar sus experiencias más gamberras. También para relatar las tropelías de las que han sido víctimas de consumidores muy osados.

Entre todas las llamadas ha sorprendido la de la 'fósfora' Elena, que como propietaria de un negocio sufrió una experiencia “insólita”. “Un día me doy cuenta de que entra una persona y me roba un jersey. Al día siguiente me viene la señora a descambiarlo porque dice que le venía pequeño”.

Elena se plantó y le dijo que se había dado cuenta de que se lo había robado. “Que llamo a la Policía, que llamo a la Guardia Civil”, le dijo la susodicha. “Pues llame, pero usted no se lleva el jersey de aquí”, le espetó la 'fósfora'. Al final, la muy descarada se marchó por patas sin el artículo robado.