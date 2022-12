La graciosa anécdota de Alberto Herrera sobre la primera vez que fue a esquiar: “¡Idea de mi madre!”

Los oyentes de Carlos Herrera no dejan de sorprendernos y cada mañana lo comprobamos con sus llamadas a'La hora de los fósforos' de 10 a 11h, en 'Herrera en COPE'. Siempre atentos al tema del día, no se les escapa ningún asunto por abordar.



En el día de hoy, el tema protagonista ha sido el deporte de invierno, las anécdotas que han tenido lugar en las pistas de esquí. No puedes perderte las historias más graciosas que han vivido nuestros oyentes. Algunas no han sido tan graciosas porque han acabado en accidente y con lesión de por medio. Ya saben, tengan cuidado en las pistas de esquí.