Encuentra un bolígrafo en la Universidad de Sevilla, lo regala y se arrepiente de por vida: "Me dijo..."

En esta ocasión, charlamos con nuestros 'fósforos' sobre aquellas cosas que ha vendido y que, al poco tiempo, se ha arrepentido. No te pierdas lo que le sucedía a un oyente mientras trabajaba en mantenimiento de la Universidad de Sevilla. Encontró un bolígrafo, lo regaló y todavía hoy se arrepiente. ¿Por qué? Descúbrelo en siguiente audio.

Audio

En concreto, Rafael ha asegurado que lo ocurrido fue hace muchos años. "Trabajaba en mantenimiento en la universidad de Sevilla. Un día, me encontré un bolígrafo en el suelo. Se lo regalé a un compañero mío y, a los quince días, me dijo que el bolígrafo lo vendió su hija por 6.000 pesetas. Era de oro macizo".

Ángel, desde Santander, nos cuenta que tenía un coche. Un Seat 800. Tenía cuatro puertas. No lo utilizaba y tenía 56 años de antigüedad. En un momento dado, "apareció un caprichoso que lo quería y al final se lo vendí. Con parte del dinero, me compré una autocaravana. Así que, de algún modo, he hecho una buena inversión".

Lourdes, por otro lado, explica que vendió "joyas. Mi familia tenía bastantes porque mi abuelo era joyero. Mi madre heredó. Y siempre me regalaban joyas. Yo lo vendí por miedo. Ya me atacaron una vez. Y el tener tantas joyas, me daba miedo. Me las escondía en el bolsillo y me planté. Me acuerdo que mi madre me regalé tres pulseras de oro y acabé vendiéndolo por eso".





Ahora, indica que lo que hace es comprar joyas de plata.

Alfonso tiene una cámara réflex. Decidió comprar un objetivo superior al que tenía. Así que, llevó a una tienda de segunda mano. Y resulta que al final no le valía. "Al volver a la tienda, estaba allí y lo tuve que comprar al precio de venta que habían puesto. Mucho más caro".

Más oyentes. Luis ha comenzado su intervención afirmando que, en su caso, también se arrepintió de vender un coche. "Era muy especial. Un vehículo exclusivo. Un Mercedes de los años 90. La familia me animó a venderlo y resulta que, a finales del año pasado, me metí por internet y encontré alguno en Alemania y había quintuplicado su valor en el mercado. Ahora mi coche lo tiene un dentista, cerca de mi casa, de vez en cuando lo veo pasar. Y no hay forma de que lo venda".

¿Querría volver a comprar el coche? Responde Luis que "lo recompraría, pero no me lo puedo permitir".

Jorge, desde Palencia, reflexiona sobre lo poco que valoramos las cosas. "Regalé una chaqueta que yo no la veía muy bonita. No me lucía. Y se la regalé a un familiar. Ahora me parece preciosa".

"Nos vimos presionados y se lo vendimos todo por 600 euros"

Maite nos ha asegurado que ella es la peor vendedora de la historia y que podría contarnos muchas cosas que ha vendido y se ha arrepentido después. "La que me duele todavía es que nos compramos una Harley-Davidson. Nos parecía excesivo. La desmontamos. Al cabo del tiempo, conocimos a un chico y siempre nos pedía comprarnos todo lo que teníamos de la Harley. Nos vimos presionados. Y se lo vendimos todo por 600 euros".





El caso es que les suplicó tanto que se lo dieron por ese precio. Al cabo de los meses, vendió su moto por mucho dinero gracias a todo lo que había puesto de esa Harley. No te pierdas en el siguiente audio la sección completa.

Audio





Por último, rescatamos el testimonio de otra 'fósfora', que no tiene desperdicio. "Vendí la muñeca Nancy de mis hijas. Lo tenía todo. Maletas, armario. Tenía hasta vestidos de fallera. Era preciosa y tenía un vestuario increíble. Fue un 'machaque' que me hizo mi marido. Yo le adoro y le adoraré siempre, pero he decidido en un momento de mi vida no hacerle caso".