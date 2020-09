La discusión de pareja más absurda relatada por una hija: "Soy neutra porque si no me caen a mí"

Un mal día en el trabajo, una discusión con un amigo, se te ha roto la pantalla del móvil... Cualquier cosa para llevarte el mal humor a casa y pagarlo con la persona que más quieres, tu pareja. Como se suele decir, la confianza da asco y muchas veces terminamos a la gresca con quien menos se lo merece.

Este martes los oyentes de Carlos Herrera han relatado las broncas matrimoniales más curiosas que han presenciado . Empiezan con una leve queja como: "No lavas los platos", pero se acaban convirtiéndose en una crítica general: "No ayudas en la casa". Y se transforman en un juicio sobre la personalidad: "Eres un vago, egoísta y perezoso".

Y si no, que se lo pregunten a Julia. Estaba en un restaurante con sus padres cuando se pusieron a discutir sobre "qué aportaba el huevo que no aportase otro alimento". La joven oyente no quería tomar huevo porque ya lo había comido, pero su madre decía que se lo tenía que comer porque "aportaba muchas vitaminas".

"Mi padre: 'Déjala que coma lo que quiera'. Al final me tuve que tomar el huevo porque mi madre ganó", ha dicho Julia. "Yo soy neutra en ese tipo de conversaciones porque luego, si no, me cae alguna".

Aunque cada pareja es un mundo y la comunicación entre sus miembros depende mucho de las habilidades sociales de cada uno de ellos, como la empatía, la escucha activa o los refuerzos positivos, hay mil temas que pueden generar conflictos y peleas.

La familia de él o de ella es un motivo frecuente de discusión, sobre todo en parejas que acaban de empezar y que tienen que crear las primeras normas y hábitos de pareja, pero también el dinero. No importa la edad ni si están casados, y tampoco los años que llevan conviviendo. En muchas parejas, más allá de quien gane más, la discusión puede venir por el lado de quién tiene una posición más importante a nivel laboral y eso hace que dedique más tiempo a su carrera profesional que a la vida en pareja.

Los expertos dicen que muchas veces queremos convencer al otro de que tenemos la razón, pero deberíamos preguntarnos si realmente queremos resolver el problema o simplemente ganar al otro.