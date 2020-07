La desternillante historia de la Torre Eiffel hecha con palillos por un oyente tras suspender Pretecnología

¿Te gustan las manualidades? ¿Se te dan bien? ¿Eres un artista? Este miércoles en 'Herrera en COPE le hemos preguntado a los oyentes de Carlos Herrera por sus obras maestras hechas a base de pegamento, papel pinocho o goma eva.

Entre todas las llamadas ha destacado la de Rafa, un oyente de Lérida. Según ha dicho, cuando iba a la EGB e hizo el salto a sexto curso, le quedó la asignatura de Pretecnología. A él, que era un "alumno ejemplar" que nunca había suspendido ninguna materia.

"Me comí la cabeza y me puse a hacer una Torre Eiffel con palillos que llegó 1,30 metros", ha dicho con gracia. Afortunadamente, no le volvieron a suspender esa materia.

A día de hoy no conserva la réplica porque vivía con su familia "en una casa pequeña", pero le hizo "un funeral vikingo", es decir, la quemó. No contento con eso, también hizo una réplica de una parte de su antiguo colegio con palillos.

"Se tarda una evaluación", ha comentado sobre el tiempo que invirtió en hacer la Torre Eiffel. "La de pegamento y palillos que tuvo que comprar mi madre, pocrecita", ha recordado Rafa.