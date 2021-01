El colmo de un aspirante a cantante: "Era tan malo que me echaron del coro y eso que era hijo del director"

Algunas personas pueden cantar tan bien que es un verdadero privilegio escucharlas. Sin embargo, otras puede llegar a ser una verdadera tortura. Algo así es lo que le ha pasado a Francisco, un oyente de Carlos Herrera que "desde pequeñito era malo de solemnidad" cantando, tanto que lo echaron "del coro del colegio y eso que era hijo del director".

"Me apunté a la primera voz y en la primera prueba me echaron a la segunda y en la segunda voz me echaron a la calle. Yo seguía cantando", ha confesado. El trauma le llegó haciendo el servicio militar. Eran 120 chavales cantando 'Margarita se llama mi amor', hasta que se volvió el capitán y le dijo textualmente. "De la Cruz, cállese usted que desentona. 120 chavales cantando", ha dicho el oyente.

Pero el trauma se le pasó cuando volvió del servicio militar a casa y su hermano, que era monaguillo, le dijo que "lo suyo era peor". El cura le había dicho que la próxima vez que cantara dejaba la misa y se iba.

Lo cierto es que la habilidad para el canto implica una serie de factores físicos, mentales y ambientales. Según explicó Justin Stoney, fundador de la escuela de canto New York Vocal Coaching en Estados Unidos, “la voz puede ser entrenada por casi todos”.

“La evidencia que tenemos dice que si realmente aplicas una buena técnica, casi cualquier persona puede cantar bien”, añadió, indicando que a menos que la persona tenga algún tipo de limitación vocal grave, debería poder entrenar la voz.

Stoney indica que un cantante no es muy distinto a un guitarrista o pianista, la diferencia con ellos es que el primero elige su cuerpo como instrumento. Lo que no sabemos si Francisco, el oyente, compartiría tales afirmaciones...