"Carreteritas secundarias", el mote de un oyente por la manía que ha heredado de su padre

Este viernes se celebra el Día del Padre, que coincide con el día que la cristiandad dedica a San José, esposo de la Virgen y patrono de la Iglesia Universal. Este jueves en 'Herrera en COPE' lo hemos celebrado por anticipado con todos los oyentes preguntándoles por los rasgos personales o las manías que han heredado de sus padres.

Y es que, quién no se ha visto reflejado en la típica exclamación: '¡Uy, cómo me acabo de parecer a mi padre!" Y si no que se lo digan a Joaquín, que ha heredado "el don" que tenía su padre de hacer un viaje por carreteras secundarias autonómicas o regionales "habiendo una autovía que te lleva más directo".

"Se conoce toda toda la Guía Michelin, no sé cómo lo hace. Un viaje Almería-Madrid, si podías pasar por Badajoz y luego por Logroño lo hacíamos", ha dicho el oyente, que ha ido con su padre por todas las carreteras posibles. Además, su padre tenía la facultad de saber llegar a la casa de cualquier conocido aunque solo hubiese ido una vez.

A día de hoy, Joaquín ha heredado esta costumbre de su padre. Tanto es así que su mujer lo llama "carreteritas secundarias", ha comentado con gracia el oyente.

Lo cierto es que la celebración del Día del Padre es una jornada compartida por muchos países, pero no todos lo hacen el 19 de marzo, y tampoco tiene el mismo origen. En España se celebra el 19 de marzo, al igual que en Portugal, Italia, Honduras, Guinea Ecuatorial, Liechtenstein, Macao, Andorra y Bolivia.

Sin embargo, en la mayoría de los países se celebra el tercer domingo de junio, aunque también hay otras fechas. En Rusia, por ejemplo, es el 23 de febrero, Día de los defensores de la Patria. Mientras, en Rumanía es el segundo domingo de mayo, y en Australia y Nueva Zelanda el primer domingo de septiembre.