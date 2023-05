Una pitón se acuesta en la cama junto a su dueño con una clara intención: “Un buen susto"

Más de una semana se ha tardado en localizar a la boa constrictor albina que había desaparecido de su terrarrio en una de las viviendas de la calle Galiano de la localidad coruñesa de Ferrol. Unos días en los que los vecinos han vivido con temor porque esta serpiente pudiera aparecer en algunas de sus casas.

Afortunadamente, la boa ha sido localizada por su propio dueño en una de las cajas de cartón de la mudanza que está realizando ante su nuevo destino en el Ejército.

No sólo los vecinos de Ferrol han estado nerviosos durante esta semana, también el resto de la población ante el estupor que generan este tipo de noticias. De hecho, no es la primera vez que se ha informado que ha aparecido una serpiente en el váter de alguna casa o ha aparecido, por sorpresa, en alguna que otra de las habitaciones de un hogar que no era el suyo.

El susto al encontrar a su pitón junto a él en la cama

Carlos nos cuenta la historia que vivió un compañero de trabajo con su mascota: una pitón. Recuerda este oyente que un día fue al trabajo y lo notó algo raro. Y, al preguntarle si le ocurría algo, éste empezó a contarle lo sucedido.

Resulta que su compañero se había echado la siesta en la cama “y al despertarse se encontró con la pitón tumbada junto a él a lo largo”. Creyó que la serpiente estaba enferma o que le había ocurrido algo más grave.

Preocupado y nervioso decidió llevar a su pitón al veterinario para intentar salvarla, pero cuál fue su sorpresa cuando se enteró realmente de lo que le ocurría. “Se podía haber llevado un buen susto”, nos dice Carlos.

La alerta de un experto en serpientes





Ante la alarma que provocó la desaparición de la boa constrictor en Ferrol en 'Herrera en COPE' hablamos con un experto en serpientes, el herpetólogo Arturo Pascual para conocer el comportamiento de esta serpiente y poder localizar dónde pordía estar oculta. Auqnque Pascual tranquilizaba al vecindario asegurando que este reptil “puede llegar a ser peligroso si lo manipulos, si lo dejas tranquilo no va a ir atacando a la gente”; matizaba que esta especie “es una serpiente peligrosa para el ser humano por la fuerza que tiene pudiendo asfixiar a un adulto” .

Concretaba este experto y criador de serpientes que son "las reinas del escapismo" y tienden aparecer en "lugares calurosos o quedarse encima de su terrario", si salen de este.

Por último, Pascual mostraba su preocupación ante este tipo de noticias afirmando que “me dan miedo”, vaticinando lo que pueda pasar de aquí a unos meses con la ley de bienestar animal cuando los propietarios de este tipo de animales tomen una drástica decisión.