Así reacciona Herrera cuando una oyente le confiesa que tuvo un sueño pasional con él

Mientras dormimos, la mente funciona de manera compleja. Deseos, anhelos, inseguridades o simples casualidades se cruzan y pueden dar lugar a sueños subidos de tono. Según algunas publicaciones, si sueñas que te acuestas con un famoso es hora de cambiar de pareja ya que representa el éxito y el reconocimiento. El sueño podría estar diciéndote que eres digno de algo más de lo que tu actual pareja puede ofrecerte.

Algo así le podria estar pasando a Pepi. Este martes en 'Herrera en COPE' le hemos preguntado a los oyentes si han experimentado alguno de estos sueños y entre todas las llamadas ha destacado la suya. “Soñé con el jefe, contigo”, le ha espetado a Herrera.

“Voy a la COPE, te iba a llevar unos calcetines de rombos que a ti te gustan mucho, yo lo sé, y me dijiste: 'Entra para dentro que te voy a dar'. Total, que entro, nos lo pasamos espectacular, tú maravilloso”, ha continuado.

”¿Anduve bien? ¿Anduve suelto o no?”, ha querido saber Herrera. “Estuviste de matrícula de honor. Repetimos y todo”, le ha respondido ella.

La oyente también ha tenido palabras para María José Navarro. Ha dicho que “a ella no, pero a mí me pusiste... El problema fue que me desperté. Me diste un meneo que me dura para toda la vida”, le ha dicho con gracia a Herrera.

Los sueños eróticos, por más que nos inquieten, exciten o alteren, sueños son. Su aparición depende de factores como las vicisitudes personales, anhelos, angustias o la edad. Son el reflejo de que tenemos pasiones y vivencias que nos remueven emocionalmente.

Y es que, cuando dormimos, nuestro sueño atraviesa una serie de fases, que van de más a menos profundas. Todas tienen una función fisiológica trascendental, pues sirven para reparar el organismo y consolidar funciones cognitivas, como es el caso de la memoria. De modo que, con independencia de su contenido, soñar es un fenómeno inevitable. Pueden ser pesadillas, el recuerdo de un suceso que teníamos olvidado, nuestra conversión en una estrella de cine, el regreso a la niñez o un revolcón de antología, como han evidenciado este martes los oyentes de Carlos Herrera.