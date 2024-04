Le aparece un vídeo en Instagram y, al verlo, toma una decisión que le cambia la vida: "De arriba a abajo"

¿Qué les aparece a nuestros 'fósforos' en los vídeos de Instagram?

Antonio es un 'fósforo' que, en los micrófonos de 'Herrera en COPE', indica que le salen varias cosas en las redes sociales. De manera aleatoria. "Hay una que me llama la atención: uno que se dedica a arreglar los cascos de los caballos, que algunos van en muy mal estado. Hay otro que es un poco escabroso, que es la limpieza de los tapones de oídos".

"Introducen una microcámara y algunas veces se ven auténticas barbaridades. Luego tienen que ir extrayéndolo poco a poco. Pagaría porque me dejaran quitarlo", relata este oyente a Alberto Herrera.





Más oyentes. Javier, por otra parte, explica que en el feed de Instagram le salen muchos vídeos de restauraciones y reformas. "Estoy enganchado. Me he comprado una casa en lo profundo de la España vaciada y he montado un canal de lo mismo. Se llama 'Casa del Cura'. Perteneció al arzobispado y la estoy reformando de arriba a abajo". Así, le cambió la vida. De pronto, un vídeo aleatorio que en un primer momento le apareció en Instagram... ha hecho que llegue a comprarse una casa.

Relata que se encuentra en fase inicial y "va bastante bien. Estamos recuperando los muros de piedra y estoy haciendo la reforma con mi pareja".

¿Y qué le aparece en Instagram a Joaquín? Dice que lo que más le gusta "son los granitos. Las espinillas y esas cosas".

"Es una adicción"

Marta también ha querido aprovechar nuestra sección para decirnos lo que le ve en Instagram. Está enganchada a los vídeos de limpiezas dentales. "Cuanto más sarro quitan, más me gusta. Hace años, trabajé en una clínica dental y es algo que me encantaba. Por casualidad, encontré algún vídeo y ahora continuamente me salen. Es una adicción".

Inma dice que adora los vídeos de gatos. De sus travesuras o de cuando los bañan. Y también los vídeos radicales de peluquería. Alberto Herrera le debate diciendo que, incluso, a él le aparecen imágenes de personas que les colocan peluquines.

Desde la Plaza Mayor, Adriano nos cuenta que COPE es la radio que escucha su abuela desde que era niña. Además, aprovecha para decirnos que a él, el algoritmo de IG le enseña un poco de todo. "Fútbol, furros... que es una cosa loquísima. Son personas que se visten de animales porque se identifican como animales. Son disfraces supercurrados. Y caros".

Los testimonios se suceden en 'Herrera en COPE'. Historias como la de Paula, que asegura que a ella le salen dos vídeos recurrentes: "el de los granos, pero lo que más me llama la atención son estadounidenses que me salen que buscan en la basura... y encuentran tesoros". A veces, le apetece como hacer lo mismo. Para ver si tiene suerte. Pero su marido no se anima.

Por último, hablamos con Sete. "A mí me salen unos vídeos de gente que pega cremalleras en un minuto. Y yo me tiro tres horas. Remates, y mira que me cuesta trabajo. Por Dios. Eso también. Los bordados que salen tan bonitos".