Tutorial de costura: cómo poner una cremallera invisible

En estos días de aislamiento, la demanda de máquinas de coser ha crecido exponencialmente. Mucha gente busca matar las horas en casa perfeccionando el arte de la costura. Sin embargo, muchos otros aprovechan estos momentos para iniciarse en este mundillo.

Para que la introducción sea más sencilla y podamos dar soluciones a problemas comunes como coser un botón, hacer un dobladillo o poner una cremallera invisible, contamos con la ayuda de toda una profesional. Paqui Castro Martínez, una costurera de Los Villares (Jaén), nos explica a través de vídeos tutoriales estos sencillos pasos de costura.

"Soy monitura de costura y manualidades en los talleres municipales Llevo toda la vida dedicándome a esto. Me apasiona. Es un mundo que me gusta desde siempre. Mi madre, que era modista, me inculcó el amor y la pasión por estas cosas", se presenta Paqui. Ella anima a la gente a coger en estos días de aislamiento la aguja, el dedal o sentarnos delante de la máquina. Incluso, para aportar nuestro granito de arena "haciendo material para nuestros sanitarios".

En la tercera clase nos explica cómo poner una cremallera invisible. Cremalleras hay muchas en el mercado: invisibles, normales y para las prendas vaqueras. Para la cremallera invisible necesitamos un prensatela, que hay de muchos tipos. En este caso, utilizamos un prensatela de una sola pata.