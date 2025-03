El viaje de una familia a Marruecos que se vuelve inolvidable por la escena dramática que viven en una excursión: así lo soluciona el padre

En el 900.50.60.06 hablamos con nuestros queridos 'Fósforos'. En este caso, nos hablan sobre mezclas raras en las bebidas. ¿Qué mezcla le gusta a usted y sorprende al resto? ¿La ha probado en el extranjero o aquí en España? Matilde asegura que, cuando sus hijos eran pequeños, tomaban los sobres de Tang y a ellos les encantaban. Se hacían uno de cada color, los mezclaban y también les echaban Petazetas.

Después, charla Chus con nosotros. Esta 'Fósfora' fue a Marruecos en familia. Llegaron hasta el Alto Atlas. Antes habían comido cosas que tenían mucho picante y "allí, en el Alto Atlas, no teníamos recursos para según qué cosas. Mi marido tenía una fiebre altísima con unas descomposiciones bestiales y al señor que había en el refugio nos dijo que había que mezclar Coca-Cola con leche concentrada. Me quedé muerta. Pero quisimos comprobarlo". Ella la probó y dice que no tenía mal sabor. Le sorprendió. Y, al cabo de un tiempo, cuando se le había tomado su marido, "le cortó la diarrea". Así, el viaje se volvió inolvidable. Pero se logró salvar la situación porque, con esa mezcla que le ofrecieron, logró recomponer su estómago.

Alamy Stock Photo Un viejo Peugeot 205 aparcado en una calle de Tánger, Marruecos

¿Y qué mezcla ha probado Enrique? Asegura, antes que nada, que vivió mucho tiempo en Alemania. Conoció las cartas de las cervezas de allí y, en ese país, mezclan cerveza con Coca-Cola. Luego también tienen "una mezcla de cerveza con fresas y melocotón". A él, personalmente, no le gustan estas cosas. A sus alumnos les transmitía la cultura de los españoles "y la mía propia, les hablaba del calimocho. Y ellos me ponían como cara de asco... yo les decía que mezclaban la Coca-Cola con cerveza. Así que...¡más asco que eso!".

Alamy Stock Photo Berlín

Tenemos a otro Enrique llamando al 900.50.60.06. Responde al tema del día asegurando que su primo, una vez, le puso leche con menta. Adivina el final... pues le sentó mal.

"antes de terminar la jornada en hostelería, me lo tomaba y era un chute"

Bernardo trabajaba en la hostelería y veía mucho lo de mezclar Coca-Cola con café solo y "eso te pone como una moto. En los momentos de jornadas eternas, de última hora, eso terminas en lo alto de las cabezas de los clientes y corriendo". Eso dejó de hacerlo. Pero era muy común que se lo tomase cuando trabajaba ahí. Que estaba hasta 13 o 14 horas y "antes de terminar la jornada, me lo tomaba. Era un chute".

Carlos es comercial de una empresa de productos veterinarios. Más allá de eso, relata que se casó con una alemana e incide en que allí mezclaban de todo (en cuanto a bebidas se refiere). Le encanta, personalmente, "la Coca-Cola con Fanta Naranja. La comercializan. De hecho, si vas a un bar y le dices cómo se llaman, la elaboran ellos":

Por último, recogemos el testimonio de Jesús. Para cerrar la sección. Él hace una bebida muy particular. Es cerveza con gazpacho. Asegura que es muy agradable. "Pruébenlo, ya lo verán. Les va a gustar", ha dicho, provocando las risas del resto de colaboradores de 'Herrera en COPE'.