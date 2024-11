Va a un supermercado a hacer la compra y no puede creer lo que encuentra en uno de los pasillos

El tema del día que le proponemos a nuestros 'fósforos', en este caso, tiene que ver con cosas que les irrita o les molesta. Por ejemplo, que ocupen tres puestos de estacionamiento con el coche. O colgar una percha fuera del armario y que el gancho mire para fuera.

Inma, al comienzo de su intervención, relata que tiene, al lado de casa, un bar. "Y tengo dos cocheras. Con su vado permanente. Raro es el momento que, al sacar el coche, no hay algún coche delante. Lo aparcan y ahí se queda".

Charlamos también con Loli. Esta 'fósfora' dice que no puede "cuando vas a los supermercados de los centros comerciales. Va la clásica familia con los niños y, por los pasillos, se encuentran con otra familia amiga. Los carros atravesados. No puedes pasar. Y no se da cuenta la gente que estorba. Sobre todo, en fechas señaladas, es que es horroroso".

¿Y qué le molesta a Vicente? Asegura que "me irrita, que tenemos un problemón ahora, que desde que han quitado la autopista de pago en Cataluña... pues ahora, se meten coches por el carril izquierdo. Se ve enseguida a esas personas".

"mi marido es una persona que no pierde los nervios, pero le recriminó"

Ángeles vive en Barcelona y, cuando va a dar un paseo con su marido, esquivan mesas de los bares y bicis "pero lo que no soporto es, que cuando voy andando, me encuentro a la gente mirando al móvil y no me ceden el paso porque no me ven". Luego indica que tiene una anécdota muy divertida en el supermercado. "Un señor se me quiso colar y mi marido es una persona que no pierde los nervios. Pero, en ese momento, le recriminó".

Alamy Stock Photo El interior de un supermercado

Otro oyente, llamado Alejandro, dice que hay algo que le da mucha tirria. "Mi mujer tiene a gran parte de su familia fuera. Y, por la diferencia horaria, llama... deja pulsado el micro y parecen videollamadas vamos. Las conversaciones eternas".

Rosa no soporta la mala educación de los conductores porque "yo respeto. Pero cuando te pones a cruzar un paso del semáforo, parece que el color ámbar es acelerar. Y luego se limitan a levantar la mano".

Por último, Eusebio nos da su testimonio. Le irritan los coches y que "a las tres de la mañana pasen coches que van torpedeando a esa hora. Además, yo vivo en un bajo. Y no sé. Ni les multan y tan tranquilos por la vida".