La semana de los 'Fósforos' en 'Herrera en COPE'

Tiempo de lectura: 2



Con motivo de la celebración esta semana de Madrid Fusión, 'Los Fósforos' de 'Herrera en COPE' empezaron la semana hablando de la cocina de vanguardia, de diseño... Y para gustos... sabores. Como es el caso de Manuel, 'un fósforo gordo-gordo-gordo” del Puerto de Santa María (Cádiz). El oyente, al que le “gusta comer”, fue a la inauguración del ático de un amigo y se encontró con “unas bandejitas con unas brochetitas” hechas a base de “penca de apio, datil, tomate cherry, queso, orégano y sal”.

A pesar de que el resto de asistentes dijo que estaban buenísimas, al 'fósforo' no le convencieron nada. “Aquello no había quien se lo comiera. De lo que me puse hasta el culo fue de tortillas de camarones”, ha confesado.

El martes fue el día del amor, por eso ‘Los Fósforos’ nos confesaron sus intimidades más secretas. Así lo hizo Rosi que está a punto de celebrar las bodas de oro con su marido. “Mi marido y yo somos el punto y la 'i'. Yo muy alta y él muy bajo. En la vida yo creía que me iba a casar con un enano”, ha bromeado. Y es que, según ha dicho, una de las cosas que la enamoraron fue su sentido del humor. “Tiene tanto sentido del humor que hace chistes de sí mismo”, ha señalado.

Uno de los temas más recurrentes y del que más les gusta hablar a ‘Los Fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ es el de las enfermedades, los tratamientos médicos y sus relaciones con los médicos. Antonio, por ejemplo, nos contaba el pequeño problema que surgió cuando tuvo que ir a hacerse una colonoscopia.

Y terminamos la semana con las confesiones de ‘Los Fósforos’ quienes nos relataban algunas de esas pequeñas mentiras o líos que se les han ido de las manos y que, en algunas ocasiones, ha terminado mal.

José Luis confesaba que se hizo pasar por Woody Allen para entrar gratis a un concierto de jazz, y acabó firmando autógrafos