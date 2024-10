Sale del bar para el que trabaja, va a coger el coche, y no puede creer lo que le pasa al entrar: "Se quedó..."

Llega el momento de charlar con nuestros entrañables 'fósforos'. En esta ocasión, el tema del día que les proponemos es el siguiente: ¿Qué arreglos ha hecho usted en casa (o fuera de su hogar) para ahorrarse un dinerito?

Hablamos con Paco. Este oyente nos cuenta que "en 1982 hubo una riada la zona de la Ribera Alta de Valencia". Les pilló en casa. Tenían una televisión recién comprada y "mi padre decidió que había que arreglarla porque costaba el sueldo de un mes. Empezamos a desmontarla, la limpió. Al día siguiente, se sentó delante de la televisión". Su padre le pidió que la enchufase. Explotó. "Y su respuesta fue que había que comprar una tele nueva".

Inmediatamente después, Eliazar entra en 'la hora de los fósforos'. A Eliazar le gusta leer. Juntaba muchos libros en casa. Su mujer decidió montar una biblioteca. Entonces, "me estorbaba el termostato de la calefacción del salón mientras montaba la biblioteca. Yo creía que iba a saber desplazarlo....y no".

Marina, por otra parte, dice que no se le da nada bien lo de hacer arreglos. Su marido cree que sí sabe. "Puso una lámpara en la cocina y se cayó. Los armarios, igual, le dije que no metiera la leche en el armario porque se iba a caer. Un día, fui a poner el brick de leche ahí y se me cayó el armario encima. Ni pude ir a trabajar ni nada, ni pude llamar a nadie. Cuando llegó de trabajar, me encontró con el armario encima. Y eran las tres de la tarde", relata dejando atónicos a los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

"SOY CIEGO TOTAL Y ME ENCANTA REPARAR COSAS"

¿Y a Antonio se le da bien lo de hacer arreglos en casa? Responde que "le encanta reparar cosas. En los dos baños, he cambiado los lavabos por muebles con lavabo. En el salón, también cambié la persiana. Soy ciego total. No veo nada. Y estas cosas ya las hacía antes de quedarme ciego. Ahora, lo sigo haciendo, pero necesito ayuda si cambio una lámpara. Lo sigo haciendo yo".

Elena tampoco ha querido desaprovechar la oportunidad para alabar lo que hace Antonio. Pero, más allá de eso, ha asegurado que no es 'chapuzas' pero "sí resolutiva. Hace años, trabajaba en un restaurante como cocinera. Iba con una amiga. Mi padre compró un Opel Corsa. Este coche tenía corrosión por todos sitios". Cuenta que, un día, al volver para casa, "mi amiga se quedó con la puerta del copiloto en la mano. Estuvimos con la puerta con cinta americana en la mano seis meses".

Por último, conocemos a Juan Pedro. Dice que bastante 'manitas' y que arregla cosas. Una vez, la puerta de la lavadora de su casa no estaba bien colocada y se le ocurrió poner a sus hijas "a masticar chicle, y cuando tuvimos buena cantidad de chicle, lo usamos de tapón. Y estuvimos así bastantes años".