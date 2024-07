¿Qué historias comparten nuestros oyentes con sus mascotas? ¿Marchan de viaje en verano con ellos?

Aprovechamos las vacaciones de verano para hablar con nuestros 'fósforos' sobre mascotas y viajar con ellos. ¿Cuáles son las historias de nuestros oyentes? Comentamos todos sus testimonios con José Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina de España.

Susana nos cuenta su historia. Explica que salen este domingo de vacaciones. Salen para Fuengirola. Y marcharán con dos perritos. "Desde que me casé, siempre he tenido perros y llamo para hacer un llamamiento. Siempre hay una solución, si no se puede viajar con ellos. Cada vez más, encuentras alojamientos para perros y playas para ellos".

Añade que, si no, hay otras opciones. Residencias caninas. Llama a no abandonar a los animales en estas fechas y, si la gente está indecisa...que lo piensen muy bien. Porque es una decisión que requiere de mucha responsabilidad.