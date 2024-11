Una oyente de Carlos Herrera revela lo primero que va a hacer cuando se convierta en octogenaria: "Me he dicho que lo cumplo"

En el 900.50.60.06 les proponemos el tema del día a nuestros 'fósforos'. En este caso, la pregunta es la siguiente: ¿qué le encantaría hacer pero no se acaba de atrever?

José Miguel es el primer oyente que relata su caso. Indica, en concreto, que tiene 65 años "y todavía sigue pensando en irse a Londres 2-3 años y aprendo inglés. Es algo que siempre he tenido ilusión de hacer". Otra cosa que siempre le hubiese encantado hacer, explica, es irse de misionero.

No lo descarta. Siempre se lo plantea.

"Pero son pasos importantes y siempre me he atrevido". Después, hablamos con Jesús. Es un apasionado de los monasterios. Ha visitado más de 200, pero, ahora, le gustaría "proponer y hacer una serie de programas de rutas monásticas para enseñarlas. Quiero proponerlo y desde aquí lanzo el reto. Tenemos más monasterios que ningún país del mundo. Es una maravilla. Y yo, hasta que me muera, seguiré visitando monasterios".

El 'fósforo' ha dormido en monasterios y "se respira una paz maravillosa. Pero me gustaría lanzar ese reto. A ver si alguien me hace caso".

¿Y qué le encantaría hacer a Edu?

Le cuenta a Alberto Herrera que, desde hace 10 años, no se atreve a montar en ascensor porque se quedó atrapado y "además soy Policía. Muchas veces, cuando coincidimos en llamadas con Policía Local, les digo que subo por las escaleras por si acaso se escapan". El día 4 se va a Nueva York "y ya tengo cita para subir al Empire State. Me tomaré algo que me dejen pasar por la frontera y a ver qué se puede hacer. Ya lo he pagado. Tengo que subir".

"SE ME PONE EL ESTÓMAGO DEL REVÉS Y NO PUEDO"

Maribel, por otro lado, explica que ha hecho esquí, pero hay algo que sé que le va a gustar y siempre se echa atrás "y es lanzarme en paracaídas con un monitor. Cuando ya llega casi la fecha, se me pone el estómago del revés y no puedo. El año que viene, cumplo 80. Soy una persona muy activa, no paro. Y me he dicho que lo cumplo. Que para esa fecha, tengo que hacerlo".

María del Castillo, desde Sevilla, ha tenido siempre en mente "escribir algunas cositas, que quizás no tienen mucha validez... pero para mí es lo más grande del mundo".

Por último, Carlos relata que es muy aficionado a los toros. Y siempre "he tenido la sensación de querer torear un toro. Y sentirte torero por un día. Espero, en un tiempo, poder hacerlo".