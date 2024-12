Un matrimonio viaja en familia a Disneyland y no dan crédito a lo que pide su hijo en la cola de una atracción: "Quería..."

Todos los días, les proponemos un tema del día a nuestros 'fósforos'. Este jueves hablamos con los oyentes sobre cuál es el berrinche más surrealista que ha tenido su hijo. ¿Y por qué motivo?

La primera oyente en responder a este asunto es Flor. Tiene dos hijas "y la pequeña tenía berrinches por no haber nacido la primera. Al final, acabábamos riéndonos todos. Y más lloraba. Era tremendo".

Tiene un par de fotos de la comunión de ellas en casa. Las ha tenido que poner al mismo nivel. Para evitar problemas.

Video thumbnail

Otro testimonio que recogemos es el de Concepción. Su historia tampoco tiene desperdicio. Le ocurrió de pequeña. Era muy niña, pero lo recuerda perfectamente. Su madre siempre le decía que no se tragase chicles porque se iba a morir al pegárselo en el estómago.

"Me pasé todo el día llorando hasta que me dormí. Diciendo 'me voy a morir'. Y mi madre: 'no hija no, que era mentira'. A la mañana siguiente, se despertó y estaba viva. Milagro", relata provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Inmediatamente después, María José explica su caso. Sus hijos son muy miedosos. Ellos tienen 4 y 7 años. Duermen en la cama con sus padres. Ahora, está de moda el elfo que hace trastadas en Navidad. Todas las madres lo compran y "eso no lo puedo hacer en mi casa porque eso causaría trauma. Llevaron al elfo al colegio y, el año pasado, era imposible que fueran. Les decía que era el profesor que los movía. Y el profesor decía que no, que el elfo se movía solo".

TE PUEDE INTERESAR Un oyente de Carlos Herrera empieza una serie y este es el gran detalle que no pasa por alto: "Interesante"

Covadonga, por otra parte, tiene seis hijos. La cuarta es muy dramática. Cuando ella tenía seis añitos, "una tarde de verano, estaban aburridos. Un día jugaron a ver el Grand Prix. En un árbol, hacían como que metían una cinta de vídeo. El mayor decía que quería ver Matrix. Se levantaba, cambiaba la cinta de vídeo. Y seguían viendo 'Matrix'".

La dramática, "se levantaba desesperada al árbol y se ponía a ver la cinta". Hasta que los hermanos decían que tenía un mando a distancia y cambiaban. Ella, desesperada, "se ponía entre el árbol y el hermano, para interceptar la onda".

"EL NIÑO AL FINAL SE SALIÓ CON LA SUYA"

Pilar fue a Disneyland. Su niño tenía 3 años y medio. Una hora y media de cola para una atracción. El pequeño no subía porque quería la barca número 1. "Su padre y yo mirándonos. Y el niño quería la 1. Se empezó a tirar por el suelo. A berrear. Al final, nos apartamos a un lado. Y a esperar la barquita 1. Para que el niño subiese. Se salió con la suya".

Sonia tiene 3 niños. Se llevan muy poco tiempo. Su hija, la mayor, ya había nacido cuando se casaron "y cuando nació la segunda, y cada vez que veía el álbum de boda, su afán era llorar y buscar dónde estaba ella, por si se encontraba en alguna foto".

Por último, Antonio asegura que se murió "la abuela y el niño, una pataleta, diciendo que no quería ir al entierro. Quería ir a su entierro. Pero la pataleta la montó fuerte en pleno tanatorio. Y todo el mundo aguantándose la risa".