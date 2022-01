Las locuras por amor de ‘los fósforos’

Cuando todavía quedan algunos días para San Valentín, ya son muchas las marcas que centran su objetivo en este día para intentar hacer frente a la temida cuesta de enero. Anuncios, vallas publicitarias, correos… nos invaden cada día recordándonos esta fecha.

Y claro, hay quienes sucumben ante esta incesante publicidad y al final se deciden por obsequiar a su pareja con un regalo y, los hay que hacen caso omiso porque dicen que el amor lo celebran cada día y no necesitan una fecha concreta para demostrarlo.

Sea como sea, lo que sí está claro es que muchos han cometido alguna que otra locura a la hora de conquistar al chico o la chica que le gustaba, y ejemplo de ello son ‘los fósforos’ de ‘Herrera en COPE’.

Tristán nos cuenta lo que le ocurrió este verano. Él vive en Suiza y estaba en un monte con unos amigos y recibió la llamada una amiga con la que no hablaba desde hace tiempo. Su amiga, que estaba en Ginebra había perdido el vuelo y no tenía donde quedarse. Así que Tristán no se lo pensó dos veces y dejó a sus amigos en el monte y salió corriendo para llegar a casa y estar con ella.

Jordi nos cuenta que cuando eran jóvenes –en los 80- tenían distintos métodos para ligar, dependiendo de si eran guiris o españolas. En el caso de las guiris, Jordi se hacía pasar por torero y su amigo de bailaor flamenco. Si eran españolas, él se hacía pasar por enterrador y su amigo por embalsamador.

Pepa recuerda el año en el que compró una revista y se encontró con un anuncio que decía “somos dos amigos normales”. Así que decidió llamar y quedó con los dos chicos que fueron a recogerla al trabaja a ella y una amiga y fueron a tomar café. De eso hace ya 44 años, de los que lleva 42 casada con uno de esos chicos.

Rodrigo recuerda el verano que estaba en Madrid con un amigo. Eran las 5 de la mañana de una calurosa noche en la que se intercambiaban mensajes con unas chicas que habían conocido en una boda. Al final, acabaron en Campoamor (Alicante) con ellas.

Jorge, recuerda un verano en Alicante cuando era joven, alto rubio y de ojos azules. Estaba un día en la playa cuando se le acercaron dos chicas y él empezó a hablar en un inglés americano . Pasaron todo el día juntos, terminando en una discoteca y besando a una de las chicas.