Los 'fósforos' y la sobreprotección de sus madres

Joaquín nos cuenta que tras hacerse el reconocimiento médico de la empresa “me salió el colesterol alto y me dijeron que pidiera cita con mi médico de cabecera para pedirle una analítica”. Su madre se encargó de pedir la cita con el médico y acompañó a Joaquín al médico y, una vez le dijo que necesitaba una analítica, recuerda Joaquín que el médico le dijo “’es que está usted un poquito gordo’ y, mi madre le dijo ‘pero buen, ¿usted se ha visto?’’”

Francisco Javier recuerda que cuando tenía 16-17 años estábamos en la playa de San Lorenzo en Gijón y “le dije a mi madre que me iba a dar un baño y después a tomar el sol”. Al rato, sigue contando, “cuando me levanto veo un revuelo, los socorristas, policía, mucha gente… Y me acerco y veo que mi madre está ahí, y le digo ‘¿qué pasa, madre?’. Y dice el jefe de Policía, ‘ha aparecido el niño’”