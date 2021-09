La fósfora de Genalguacil, desalojado por el fuego: "Un infierno, nos comían las llamas"

'La Hora de los Fósforos' ha estado dedicada este lunes a las experiencia vividas con el fuego, con grandes incendios como el que está arrasando Sierra Bermeja, que ha obligado a desalojar seis municipios malagueños: Jubrique, Genalguacil, Faraján, Pujerra, Alpandeire y Júzcar.

Un fuego que llaman de nueva generación por la lluvia de fuego que está cayendo en toda la zona de esta sierra malagueña. El total de evacuados, hasta el momento por este incendio "inédito", con 85 kilómetros de perímetro y que ha quemado ya 7.400 hectáreas, se eleva a 2.670 personas. El grueso de los evacuados en el resto de las localidades están en Ronda y también en municipios como Algatocín, Cortes de la Frontera o Benarrabá.

Hemos escuchado a lo largo del espacio de "Herrera en COPE", testimonios desgarradores de fósforos que viven en las zonas afectadas por el incendio o alejados, pero que están viendo como esa lluvia de cenizas alcanza hasta sus casas.

Paqui es natural de Genalguacil, ella no vive ya allí, pero sí sus padres que forman parte de los 300 vecinos de la localidad. Los padres de Paqui como el resto de gealguacileños han vivio horas infernales, de miedo, de coraje por tener que abandonar sus casas y salir con lo puesto. "Un infierno lo que allí se ha vivido. Mis padres tuvieron que salir corriendo porque les comían las llamas. Es una tristeza enorme, una rabia contenida la que tenemos todos los gealguacileños. Yo no dudo de los técnicos, pero el que conoce la montaña es el que la vive y hay que ponerle un poquito de atención".

Paqui ha contado como fue la evacuación de los habitantes de Genalguacil, "no les dieron nada de tiempo, avisaron con megafonía de las de antes. Les dijeron que fueran a la entrada del pueblo, quien tuviera coche que se fuera con su coche, y los que no, les recogieron a la salida del pueblo y hay gente mayor que no tienen a nadie, a los que el humo se los comía. Fue muy dramático, una impotencia enorme".

La terraza de María, que vive en Marbella, "está llena de pavesas", por ello la fósfora pide a los políticos, a las administraciones que fomenten "la tortilla de patata y se prohiban las barbacoas", que están en el origen de muchos incendios que asolan la tierra. María pide que "se conozcan las penas que se les imponen a los que provocan los fuegos, que no se vayan de rositas".

Porque no podemos olvidar que, el terrible incendio de Guadalajara de 2005 que se cobró la vida de 11 agentes forestales, se inició por una barbacoa. O en 1984, un incendio en La Gomera acabó con la vida de 22 personas.